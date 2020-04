Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Abril 2020

Las clases en la Costa y Galápagos empiezan el 1 de junio bajo la modalidad no presencial. Hay muchas dudas por parte de directivos, profesores, estudiantes y padres de familia, sobre cómo se desarrollará este nuevo periodo lectivo.MINUTO A MINUTO/ Coronavirus en Ecuador y el mundo: todas las noticias actualizadas

La demora en el inicio de clases se da debido a la emergencia sanitaria que vive Ecuador desde el pasado 11 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus. La subsecretaria de Educación de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, Alexandra Higgins, a través de Facebook Live, contestó algunas interrogantes de la comunidad educativa.

APRENDIZAJE EN CASA

1. Las clases iniciarán el 1 de junio en los planteles fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de manera no presencial a través de un aprendizaje en casa, donde se contará con el apoyo de medios de comunicación como radio y televisión, y se entregarán fichas pedagógicas a las personas que no cuenten con conectividad de los medios antes mencionados. Así lo dio a conocer la subsecretaria de Educación ante la inquietud de varios padres de familia que no cuentan con recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. Durante las primeras dos semanas se realizarán actividades que servirán para repasar aprendizajes previos, refrescar conocimientos y prepararse para las habilidades que desarrollarán durante el curso lectivo.

EXÁMENES PENDIENTES

2. Los exámenes remediales y de gracia se llevarán a cabo sin la presencia física de los estudiantes en los planteles para salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa. Del 18 al 20 de mayo se receptarán los remediales y el 27 del mismo mes se tomará el examen de gracia. Se ha pedido a los docentes que se pongan en contacto con los padres de familia o representantes legales para buscar las herramientas adecuadas para la rendición del examen. Una de ellas podría ser por medios virtuales, donde se podrán descargar las preguntas y su entrega sería a través de los mismos medios. Los estudiantes que no cuenten con este tipo de conectividad, serán contactados vía telefónica, en donde el docente planteará al estudiante una serie de preguntas que deberán ser respondidas en un tiempo determinado.

MATRÍCULAS Y CAMBIOS

3. Con respecto a matrículas extraordinarias y cambios de escuelas, este servicio se mantiene para el 4 de mayo por internet o vía telefónica. Para ello se utilizará la plataforma Juntos Educación o por medio de los números de teléfonos que se publicarán en las cuentas oficiales del Ministerio de Educación. Para realizar el trámite, los padres de familia deberán poseer un correo electrónico, su cédula de identidad y la del estudiante, así como una planilla de energía eléctrica, que contiene un código único que señala la dirección del domicilio del alumno, con el fin de asignarle una unidad educativa cercana a su domicilio. Mientras que los cambios de jornadas de docentes y estudiantes se los deberá realizar a los correos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

TELETRABAJO DOCENTE

4. Higgins informó que el ministerio ha puesto a disposición de los funcionarios de las instituciones educativas que laboran bajo la modalidad de teletrabajo la plataforma Teletrabajo, que estará habilitada permanentemente a partir del 4 de mayo y esta debe enviarse todos los viernes semanalmente. La información en la plataforma rige desde el 27 de marzo, fecha en la que los docentes del régimen Costa vienen trabajando y realizando variadas actividades junto a sus directivos. En ese sentido, la autoridad pidió a los docentes que vayan llenando poco a poco la información de los meses anteriores y se la envíe semanalmente. También hay otras actividades que el maestro realiza y la deben llenar como: planificación, lectura de investigación para clases, etc. Hay opciones que se puede enmarcar al trabajo que realizan los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

QUIERO SER MAESTRO

5.El inicio de las actividades de los docentes ganadores del concurso de méritos y oposición Quiero Ser Maestro 6 del régimen Costa y del proceso Educa Empleo Costa, está postergado debido a la emergencia sanitaria. Las resoluciones y actas correspondientes ya han sido emitidas y según las autoridades educativas, se garantizará el ingreso de los docentes a sus funciones una vez que se cuente con las condiciones de seguridad y movilidad adecuadas. En tanto, los maestros que se encuentran ocupando las partidas de nombramientos provisionales de los favorecidos del proceso Quiero Ser Maestro 6 Costa, continuarán laborando hasta superar la emergencia sanitaria. Al momento, un total de 11.823 docentes esperan su nombramiento definitivo; mientras que 3.000 maestros fueron beneficiados con Educa Empleo.

PAGO DE PENSIONES

6. Los padres de familia deberán dialogar con los directivos de las unidades educativas privadas para llegar a acuerdos sobre las formas de pago de este servicio. Durante las últimas semanas, grupos de padres han pedido a los dueños de los colegios particulares que reduzcan los costos de matrículas y pensiones, ante la crisis económica originada por la pandemia del COVID-19. Muchos señalan que han perdido sus trabajos o están recibiendo menos sueldo que les impide seguir cumpliendo con este compromiso. Algunos colegios ya se han hecho eco de este pedido y están ofreciendo subsidios a los padres de familias, mientras que otros están buscado mecanismos para ayudarlos y para no dejar ir a los estudiantes, que por ahora buscan trasladarse de establecimiento.

CRONOGRAMA ESCOLAR

7. En esta semana se emitirá el nuevo cronograma escolar del régimen Costa periodo y con ello se conocerán cuáles serán las actividades del año lectivo 2020-2021 y la fecha de culminación del mismo.

Fuente: Expreso