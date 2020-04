1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Abril 2020

Ecuatorianos varados en Florida (EEUU) denuncian que para regresar en la línea aerea estatal TAME, "tendrían que tomar un vuelo humanitario, que de humanitario no tiene nada", ya que deben pagar un pasaje de alto costo.

De paso, la aerolínea dice que tendrán cupo en junio, lo que les obligaría gastar mucho más de lo previsto.

"Con pasajes y gastos, esta vacación nos va costando más de $9000. No es justo que comprando un pasaje desde enero, la aerolínea nacional, TAME, no trasladen ese valor a otra aerolínea, para no volver a pagar", dijo.