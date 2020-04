1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Abril 2020

Productores, trabajadores agropecuarios, transportistas, comercializadores y administradores de ferias están obligados a cumplir disposiciones para evitar el contagio de Covid-19, enfermedad que generó una emergencia sanitaria a escala mundial.

Las disposiciones forman parte del “Protocolo de recomendaciones para el sector agropecuario”, emitidas por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), mediante resolución 039 para mantener protegido al sector agropecuario, el de mayor relevancia en esta crisis por su aporte con productos para la alimentación de los ecuatorianos.

Los productores agrícolas y pecuarios deben:

• Evitar el contacto cercano con personas que padecen infecciones respiratorias agudas y/o fiebre y tos, así como también con aquellas personas que han sido diagnosticadas positivo, sospechosos y probables con Covid-19.

• Lavarse frecuentemente de manos usando un desinfectante a base de alcohol (durante 10 segundos) o agua y jabón (20 segundos), especialmente después de contacto con personas enfermas.

• Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.

• Secarse las manos con un pañuelo de papel de un solo uso.

• Limpiar frecuentemente los utensilios que comúnmente se comparten en comedores.

• Evitar compartir vasos, platos y otros utensilios que puedan estar contaminados con saliva.

• Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben: o mantener distancia de un metro mínimo con otras personas, o cubrir la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables y acto seguido lavarse las manos, o bien cubrir la boca con la ropa (idealmente con el brazo), o usar una mascarilla respiratoria para evitar la trasmisión.

• No dar la mano ni besos al saludar.

• Evitar tocarse la boca, ojos y nariz.

• Evadir viajes a zonas donde haya una alta incidencia.

• Realizar un seguimiento de la evolución del virus en su comunidad y seguir las recomendaciones locales.

• Auto aislarse en domicilios en caso de pertenecer a un grupo vulnerables: Mujeres embarazadas; mujeres en periodo de lactancia; personas con enfermedades catastróficas; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad; personas con enfermedades (respiratorias crónicas, cardiovasculares; inmunodeprimidas y crónico degenerativas.

• Actualmente en todo el territorio ecuatoriano se recomienda que las personas con inmunodeficiencias eviten lugares concurridos y no salgan de casa si no es necesario.

• Educar a la población y al personal que trabaja en fincas, agrónomos, agropecuarios y demás trabajadores del ámbito, sobre el peligro de toser y estornudar sin protección y el riesgo de transmisión del virus desde las manos a las membranas mucosas (medidas de higiene personal).

• Asegurar que los técnicos que realizan visitas a zonas de producción y control, fortalezcan las medidas de protección y bioseguridad necesarias con sus respectivos implementos de seguridad para el buen funcionamiento de los grupos operativos en campo.

• Respetar las medidas de bioseguridad, desinfección de instalaciones, todas las herramientas que utilizan, material y vehículos de transporte que pudiesen estar contaminados al ingreso y salida en sitios de producción, empacadoras y centros de acopio.

• Respetar las Buenas Prácticas Agrícolas – BPA en la inocuidad de alimentos; cuidado y manejo del ambiente; y, seguridad laboral.

• Notificar a las autoridades de Salud Pública en caso de presentar sintomatología relacionada con Covid-19.

El Protocolo también incluye lineamientos para evitar contagios del Covid-19 en las ferias, así como a través de la comida, claves para la inocuidad de los alimentos, y el consumo seguro de estos.

Los productores pueden solicitar mayor información o asistencia técnica al 1800agro00, y en casos de salud deberá llamar a la línea gratuita 171 o 911 para que un médico evalúe su caso y de ser necesario acudir al centro médico público o privado más cercano para realizarse la valoración médica correspondiente.