Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Lunes, 20 Abril 2020

Si se hubieran presentado las actuales u otras medidas de ajustes económicas y las circunstancias presentes del país fueran otras, las organizaciones sociales y sindicales anunciarían marchas, plantones y protestas en contra de esas decisiones gubernamentales. Pero las actuales circunstancias impiden que invoquen el derecho a la protesta.

Leer más Por el momento, las voces de dirigentes laborales y grupos sociales se levantan en comunicados difundidos en redes sociales y en llamados a cacerolazos en sus casas. Pero desde ya advierten que las iniciativas de leyes presentadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional dentro de una olla de presión llamada cuarentena, puede llegar a su tope en cualquier momento. “Esta ley regresa a la tercerización y a la violación constitucional... Esto es una bomba de tiempo. El Gobierno será el responsable. Nos dicen que nos quedemos en casa. ¿Y qué pasa con la alimentación, del hambre, del empleo?... En algún momento la gente saldrá en todo lado porque no tiene qué comer”, comentó el presidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez.

En la misma línea, el vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, Juan Vareles, coincide con Tatamuez en que los proyectos de leyes de Apoyo Humanitario para Combatir la COVID-19 y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas no recogen las propuestas planteadas en su momento al Gobierno por los dirigentes sindicales. También concuerda en que ni siquiera será necesario que los líderes sindicales y sociales hagan un llamado a protestar porque “la exposición social se viene cuando la gente salga de sus casas a buscar la vida en las calles”. “Los trabajadores van a romper el cerco si es que este Gobierno no saca una propuesta como la de cobrar la deuda de quienes más tienen con el Seguro Social, por ejemplo”.

El sector social cierra filas con el laboral. Cuestionan las iniciativas gubernamentales y dicen que no se quedan quietos. Según Juan Cervantes, presidente del Frente Popular en Guayas, han optado por organizar y convocar cacerolazos desde sus casas como una forma de hacer el ruido que no pueden hacer en las calles. “El estallido social está pasando en otros países. El Gobierno parece que espera que eso ocurra en Ecuador. Cómo es posible que familias sigan encerradas sin empleo. Si no los mata la COVID-19, los mata el hambre”.

La advertencia viene con propuestas. Desde estos sectores consideran que el Gobierno debería suspender el pago de la deuda externa y la entrega del petróleo a China y otras empresas durante la emergencia. Que a la banca se le plantee no cobrar a quienes deben créditos durante el tiempo que dure la crisis. Además, rechazan de plano cualquier intento de flexibilización laboral.

Que no se los escuche y que hagan caso al llamado del Gobierno a quedarse en casa, aseguran, no quiere decir que no estén atentos, conectados y listos para tomar decisiones si así lo consideran.

Primero de mayo: “Estamos preparando la estrategia”

Las organizaciones sindicales y sociales mantienen reuniones virtuales para definir las acciones que ejecutará el próximo Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, comentó a EXPRESO que han tenido reuniones con el Frente Popular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador para armar una estrategia. “Estamos preparando toda la estrategia del Primero de Mayo”.

