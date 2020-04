1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 19 Abril 2020

La pandemia del Covid-19 en Ecuador ha desplomado su débil economía. Son 13 años de despilfarro, corrupción y ajustes dolorosos. Si las medidas del Gobierno no convencen, ¿cuál es la alternativa?.

Los asambleístas de PSC y de Izquierda Democrática, Henry Kronfle y Wilma Andrade; y Augusto De la Torre, exdirector del Banco Mundial para América Latina, analizaron si el Gobierno está tomando las medidas adecuadas para solventar la profunda crisis tras la propagación del conoronavirus (Covid-19).

Augusto De la Torre, señala que el Gobierno propone una contribución, progresiva, solidaria, excepto los que ganan menos de 500 dólares al menos.

"En la contribución solidaria la clase media contribuiría muy poco. Todos tenemos que tender la mano, este es el momento de salvar vidas", dijo.

Considera que Ecuador es un país de renta media alta y no califica para las asistencias inmediatas. Además, cree que se debería elaborar un ‘caso Ecuador’ que atienda las dificultades particulares del país.

Por su parte, Wilman Andrade afirma que el Gobierno funciona muy lento y que la Asamblea ha esperado por mucho tiempo una reforma laboral que, hasta ahora, no ha llegado.

Asimismo, piensa que el Gobierno no ha tenido transparencia, señala que el Ministerio de Finanzas no es claro al exponer cuánto dinero se asignó a la salud. Además, considera que el aporte al Fondo está bien, pero no se puede seguir quitándole dinero al empleado público.

Henry Kronfle asegura que el PSC está de acuerdo con la idea del Fondo Solidario del Gobierno; sin embargo, considera que el dinero privado no puede manejarse en un fideicomiso público. "Creemos que el procedimiento es insconstitucional e ilegal".

Afirma que no se puede llamar solidaridad no puede imponerse por Ley, ni puede darse como un ‘impuesto camuflado’, cuando las empresas y los ecuatorianos no tienen liquidez.

Además, considera que la contratación de jornada fraccionada ampliaría la frontera del empleo, porque permite trabajar en varios lugares. Cree que el acuerdo laboral debería analizarse más ampliamente.

De la Torre, indica que el Ecuador está más pobre y "tenemos que aceptar esa realidad con solidaridad y cooperación". A su vez, explica que el reto del Gobierno es que el acuerdo entre las partes sea equitativo.

Enfatiza que el desprestigio que tiene Ecuador en la comunidad internacional tiene que ver con el mal manejo del Gobierno de Rafael Correa, y explica que es difícil recuperar la credibilidad, después de que los Bonos ecuatorianos son considerados como basura.

Por su parte, Andrade menciona que la base para la contribución al Fondo Solidario no debería ser $500, sino $1.200. A su vez, afirma que Ecuador necesita un Estado robusto que evite que el empleador someta al empleado.

Critica al Partido Social Cristiano por mantener tantos años su dogma de no subir los impuestos y se pregunta cómo se puede hablar de solidaridad si hay empresas que deben $1.450 millones al SRI.

Afirma que la Asamblea ha impulsado leyes positivas, pero es el Gobierno el que no dicta los reglamentos. Además, considera que no es momento de impulsar al vicepresidente Otto Sonnenholzner como candidato, sino plantear unidad.

¿Por qué ahora el PSC plantea como solución buscar créditos externos sin considerar el riesgo país? Kronfle explica que su partido propuso esa medida porque la liquidez es ahora lo más importante en el país. Además, considera que el Fondo Solidario debe ser por donaciones.

Piensa que se pueden obtener nuevos créditos y las tasas que se pueden lograr sorprenderán; a su vez, cree que despedir burocracia innecesaria es una forma de generar liquidez para el Estado.

Considera que no se puede sacar el dinero de los bolsillos de los ecuatorianos, porque las empresas han perdido liquidez y los trabajadores, capacidad adquisitiva. Así también, afirma que una cosa es mejorar la recaudación tributaria y otra gravar más impuestos.