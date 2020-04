1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 19 Abril 2020

Al menos una docena de países, una veintena de organismos internacionales, decenas de ONG y varias empresas privadas han proporcionado donaciones, cooperación no reembolsable y asistencia técnica al Ecuador para enfrentar la pandemia del coronavirus. Se espera que nuevos países y organizaciones del exterior, privadas y públicas, apoyen el esfuerzo del Gobierno y los ciudadanos ecuatorianos para luchar contra los efectos de la covid-19. La cooperación no reembolsable internacional se canaliza a través de la mesa de trabajo especializada del Comité de Operaciones de la Emergencia Nacional (COE-N), cuya coordinación está cargo de la Cancillería.

En estas semanas se han recibido insumos médicos como pruebas de diagnóstico, trajes quirúrgicos, batas, unidades de bioseguridad (trajes, mascarillas, guantes, gafas) así como medicamentos y equipos como ventiladores mecánicos, dos equipos de análisis para PCR de reacción en cadena con sus implementos para la detección rápida del COVID19, una plataforma para detectar SARS-CoV-2 de Roche. También se han donado alimentos, kits para el alojamiento para personas en condición de movilidad humana, tratamiento de agua para hospitales (cloro granulado), carpas para triajes, gel desinfectante, alcohol y otros renglones.

Gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública y otros integrantes de la mesa de cooperación del COE-N, han dado resultados para que estas ayudas humanitarias se concreten. A la fecha se encuentra en marcha la concreción de nuevos apoyos que van desde la asistencia técnica en temas de sanidad, aplicaciones informáticas para el control del contagio y el apoyo alimentario hasta la entrega de bienes y servicios.

Importante ha sido la asistencia técnica recibida de expertos extranjeros en diversas temáticas: epidemiólogas chinas conectadas por red para conversar con sus colegas ecuatorianos y transmitir la experiencia en Wuhan, epidemiólogos alemanes que han apoyado en el trabajo de laboratorio y capacitación de personal en el campo de la salud, facilitación del uso de una aplicación informática de Singapur, recepción de información técnica impresa de China, España, Corea del Sur y Estados Unidos, y documentos y conferencias de médicos especialistas, expertos en poblaciones en riesgo o para atención a personas en movilidad humana.

En el cuadro distribuido a la prensa, actualizado al 16 de abril, se pueden apreciar los países que han entregado ayuda directamente al Gobierno: China, Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia y Perú, y además empresas privadas, ONG e instituciones de China, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Italia y Suiza que han asistido a entidades privadas y a organizaciones no gubernamentales (ONG).

Entre los organismos internacionales que han brindado asistencia al Ecuador constan la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Organización Internacional de Migraciones, Alto Comisionado para Refugiados, Organismo Internacional de Energía Atómica, Programa Mundial de Alimentos, Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco de Desarrollo para América Latina, de los principales.

Entre las organizaciones y empresas privadas se cuentan Roche, Ayuda en Acción de España, y varias de Estados Unidos como CARE International, Extreme Response, Visión Internacional, Plan Internacional, Agencia Adventista de Desarrollo, Por Cristo Inc., Charity Anywhere, HIAS y Wildaid, empresas privadas chinas como Alí Baba y Petrochina, Fundación Charles Darwin, Comitato Internazionale per Sviluppo dei Popoli (CISP) de Italia y RET Internacional de Suiza.