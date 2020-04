Expreso de Guayaquil

Domingo, 19 Abril 2020

Tiene los brazos cruzados y aparece en la foto mirando a la cámara, con una sonrisa a medio dibujar. A su lado, una lápida que reza: “Sonia Tomalá Arístega. Diciembre 8 de 2012”.

Julio Reyes visitaba con frecuencia a su esposa muerta en el cementerio general, sobre todo en días especiales. Lo hacía para recordar la promesa de estar junto a ella cuando llegue el final. No pudo cumplirla. Hoy es uno de los muchos fallecidos en medio de la emergencia sanitaria de los que no se conoce el paradero de su cuerpo.

A Julio Reyes le importaban mucho las despedidas. Era de los que no se perdía un velorio y de los primeros de llegar a los sepelios, desde el escalón 310 del cerro Santa Ana, donde vivía; “pero él no pudo tener una ceremonia fúnebre”, lamenta su única hija, Blanca Reyes.

Ella no lo entiende. Julio muere el 28 de marzo en el hospital IESS de Ceibos, a las 00:30. A las 02:30, le dan la noticia, a las 06:00 fue al hospital a ver el papel para el trámite para cremarlo en el cementerio Jardines de Esperanza. Luego de doce horas de espera, consigue el turno, el cementerio se iba a encargar del traslado. El 31, otra vez el teléfono. “Su papá no aparece en el hospital”, le indicó el personal del camposanto.

“Me dijeron que no estaba. Pagué para que lo busquen tres veces. El 1 de abril, me dicen que en un contenedor se trasladaron 31 personas sin identificar a otro cementerio; pero allá tampoco está. Lo sé porque Criminalística ya revisó esos cuerpos. No aparece. “Pierdo las esperanzas de hallar el cadáver de mi papá”.

Pesadilla replicada

Ha hecho de todo. Verificó la página del Gobierno para “encontrar muertos” que tanto promociona el presidente de BanEcuador, Jorge Wated, encargado de la movilización de fallecidos durante la emergencia. Nada. Creó una campaña en redes sociales que muestra a su padre en foto. Nada. “No sé qué hacer”.

Lo que sí sabe Blanca es que hay decenas de casos como el suyo. No es para menos, Guayas registra más de seis mil muertes durante esta emergencia. Se sabe que la mayoría está en Guayaquil. Conoció, por ejemplo, el caso de una mujer que al ver su publicación le escribió por interno y le confesó que a ella le tocó peor, que le dieron otro cuerpo.

“Cuando mi hermano abrió la envoltura mortuoria, vio a otro señor, un afroecuatoriano y de bigotes”, describe el mensaje de Silvia Castillo. Tuvo que devolver el cadáver de ese extraño y sigue buscando el de su padre. No quiso, sin embargo, ampliar el tema con ese medio. “Es duro estar dando testimonio”, explicó por mensaje.

El caos de los primeros días de la emergencia, cuando los cadáveres reposaban en hogares por una semana o se apilaban en los pasillos de hospitales por días enteros, empieza a pasar factura. Otro caso similar es el del cuerpo de Genaro Pincay. No aparece desde el 1 de abril y en el hospital, simplemente, dicen que no lo encuentran, reclama su hermano, Jonas Pincay.

DES-ESPERAR

Al exterior del cementerio Parque de la Paz llegan decenas de deudos en busca de los cuerpos de sus familiares. Uno de ellos, Julio Rendón. Su padre, Julio Amable Rendón, está perdido 20 días ya. “No hubo un control, se desbordó el sistema. Fue una irresponsabilidad de parte del Estado”.

Pese a las constantes negativas de información, Carolina Morocho insistió desde el 26 de marzo para saber el paradero del cuerpo de su padre, Domingo Morocho, quien falleció ese día también en el Hospital de Ceibos. “Fui al cementerio por doce días seguidos. Nada. Recién el 11 de abril me dijeron que criminalística lo reconoció y que ya lo enterraron; pero en el portal no hay nada”.(Expreso)