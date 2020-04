El Universo de Guayaquill

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 19 Abril 2020

Pese a que hasta ayer se seguían represando más pruebas y estas ya llegaron a 13 409, mientras los casos positivos alcanzaron los 9022, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Francisco Solórzano, dijo que el virus se ha expandido en dos escenarios distintos. En Guayaquil “hemos estimado que pronto llegaremos al pico de la curva epidemiológica”, señaló.

Agregó que ello se alcanzará con las medidas de distanciamiento social, restricción de movilidad y autoprotección vigentes. “El otro escenario es lo que se desarrolla en el resto de provincias, donde el ingreso del la pandemia fue posterior. La curva se comporta de la misma forma que cualquier epidemia: ascenso, meseta y descenso. Las acciones de contención, vigilancia activa y otras de mitigación inciden en el ritmo de crecimiento de la curva”, dijo

El virus se distribuye en el 68,2 % en Guayas y el 31,8 % en el resto del país.

Sobre las defunciones, que llegaron ayer a 1187, el viceministro aclaró que 456 de estas, es decir el 38,42 %, fueron casos positivos de COVID-19 y que 731, que equivalen al 61,58 %, fueron sospechosos de portar el virus, pero a quienes por distintas razones no se les logró tomar las pruebas y que además provenían de localidades donde había un alto nivel de contagios o son quienes no tuvieron pruebas concluyentes del virus.

“Para quienes las pruebas no se pudieron realizar por algún motivo, estos podrían ser fallecidos a los cuales no se logró tomar muestra y tuvieron contacto con casos positivos o con la localidad donde se está dando la transmisión o casos sospechosos para quienes las pruebas del virus COVID-19 no son concluyentes”, especificó.

Estas cifras no contemplan la totalidad de los muertos, pues según los datos del Registro Civil, entre enero y el 15 de abril hay un aumento de entre 7500 y 8000 defunciones.

Según el reporte de ayer, el incremento de fallecidos en las últimas 24 horas de casos positivos con coronavirus fue el más alto desde que se detectó la pandemia en el país. Esta vez fueron 35 los decesos, superando al registro anterior que fue de 30, el 9 de abril.

Se han tomado 30 922 muestras en Ecuador, de las cuales se conocen resultados de 17 513, dando positivas 9022 y negativas 8491; queda aún pendientes 13 409 por procesar o por registrarse sus resultados.

De los 572 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, la provincia que más aumentó sus contagiados fue Guayas con otros 373: 257 de Guayaquil, 32 de Milagro, 24 de Durán, 21 de Daule, 14 de Samborondón y otros.

También subieron sus casos positivos El Oro y Santa Elena, con 40; Los Ríos, con 28; Pichincha, con 15; Manabí, con 12; Galápagos, con 11; Azuay, con 10; Zamora Chinchipe, con 9; Cañar y Loja, con 7; Bolívar, con 6; entre otras.

Apuntes

Más afectados

Según el informe del Gobierno Nacional publicado la mañana de ayer, Guayas se mantiene con la mayor tasa de contagiados a nivel nacional, es decir, el 68,2 % Luego de Guayaquil, que suma 4611, le siguen Samborondón con 389 contagiados, Milagro suma 297, Daule 289 y Durán 242.

Otros cantones

En Playas contabilizan 40 contagiados; Pedro Carbo, 31; Yaguachi y Naranjal, 29 cada uno. Menos casos hay en el resto de localidades.

(El Universo)