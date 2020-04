1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 13 Abril 2020

Rosa C., de 76 años, es la paciente con mayor edad, diagnosticada con COVID-19, que salió con el alta del Hospital General Manta, luego de permanecer por 20 días en los que cumplió con la dosis de medicación, para combatir esta enfermedad.

La paciente llegó al hospital con algunos síntomas característicos de esta enfermedad respiratoria; sin embargo, ante una evolución positiva de su estado de estado, fue trasladada hasta su domicilio para continuar con el proceso de recuperación.

Para el traslado de la paciente a su domicilio, se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad. Previamente, la paciente y su familia fueron capacitadas sobre seguridad ambiental y otras medidas de protección, que deben tener en cuenta dentro del aislamiento en el domicilio, por al menos, 14 días o hasta que culmine la etapa de recuperación.

"Gracias a Dios, a los médicos y a las enfermeras del hospital de Manta, me siento mucho mejor, voy a cumplir con todas las recomendaciones que me hicieron para seguir mi tratamiento y poder estar buena", manifestó Rosa C., en su segundo día de aislamiento domiciliario. Su hija Yaneth B., es quien la cuida.

El IESS designó al hospital de Manta, para recibir pacientes infectados con el COVID-19, por lo que se han adoptado todas las medidas y protocolos de bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria que afecta al ecuador.