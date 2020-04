Expreso de Guayaquil

Lunes, 13 Abril 2020

Libre del virus. Estar alejados de las grandes ciudades, en época de pandemia, resulta ser una bendición. El coronavirus llegó y empezó a esparcirse por todo el país desde las grandes ciudades. La masiva presencia de personas y sobre todo por ser los puntos de arribo nacional e internacional en terminales terrestres, puertos y aeropuertos, convirtió a los grandes centros poblados en zonas proclives a la llegada de un nuevo virus.

Algunos pequeños cantones, precisamente por esa cualidad, son los que por ahora pueden decir que el nuevo virus no ha llegado a sus fronteras. De acuerdo a los registros oficiales son 61 los municipios del país que no registran casos confirmados de COVID-19. Estas jurisdicciones guardan algunas similitudes entre ellas: son localidades con menos de 64 mil habitantes (un poco más de la capacidad del estadio Monumental de Barcelona) y, en su gran mayoría, su principal ingreso viene de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Es decir, que son municipios rurales.

¿Ambas características guardan alguna relación con el hecho de que el virus no haya llegado a estos municipios? El exministro de Salud, Francisco Andino, explica que lugares con mayor densidad poblacional por kilómetro cuadrado, como por ejemplo parroquias de Guayaquil como la Ximena y Febres Cordero, son propensas a una rápida propagación del virus. “Podrás ver que en esas parroquias las casas están pegadas unas con otras, pared con pared”, comenta el experto. No así en cantones como Marcelino Maridueña (que hasta hace pocos días estaba en la lista de jurisdicciones que no registran casos con el virus) que, a diferencia de otros, precisa Andino, tiene solo dos vías de acceso. “Es casi una ciudadela”, comentó. Lo que hace que el control de ingreso pueda ser mejor vigilado.

El epidemiólogo LuisTriviño coincide con Andino en el sentido que estos cantones son la prueba de que el aislamiento y el distanciamiento social son una de las armas para evitar la propagación del virus. “Demuestra que el aislamiento de la población es la que impide que el virus pueda llegar con mayor frecuencia como lo tenemos en ciudades con densidad poblacional muy grande”.

Pero no todo es ventaja. En tiempo de coronavirus cuando la principal recomendación de las autoridades es incrementar la higiene personal, sobre todo el lavado constante de manos, el acceso a agua segura es indispensable. Solo el 36,4 % de las áreas rurales en Ecuador cuenta con agua segura, saneamiento básico e insumos para el lavado de manos, según el informe sobre Agua, Saneamiento e Higiene del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicado en 2018.

Semaforización: Todo el país empieza en color rojoLa semaforización de restricción inicia hoy. Todas las provincias empezarán en color rojo y en los días posteriores, dependiendo del número de casos confirmados por provincias y otros factores, las restricciones se irán flexibilizando. La realidad de cada localidad se marcará con colores rojo, naranja y verde, incluso servirá para categorizar ciudades y barrios.

