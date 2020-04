1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Abril 2020

Desde la madrugada del lunes en que dos de sus albergadas murieron, en el asilo Sofía Ratinoff de Solimano se vive en zozobra. Orfilia, de 78 años, y Martha, de 95, dos indigentes que llegaron hace casi diez años al lugar, fallecieron tras presentar fiebre alta constante durante un poco más de un día.

Los encargados de la Fundación Clemencia, que regenta el asilo, les suministraron paracetamol y suero oral, pero las mujeres fallecieron y sus cuerpos fueron retirados un día y medio después.

Desde entonces poco a poco se han ido enfermando los asilados. Primero fueron seis, luego doce y hoy contabilizan a unos 65 de los 85 que residen en este albergue, ubicado en la av. Honorato Vásquez y av. Perimetral km 26 (frente a la entrada de la 8).

Fernanda Salazar, vocera de la fundación, clama por ayuda. Pide que acudan de inmediato las brigadas del Ministerio de Salud Pública para realizar pruebas a los internos y confirmar o descartar que se trate del COVID-19 y que les suministren las medicinas necesarias para sus casos.

La preocupación aumenta porque el personal también se está enfermando. Presentan fiebre y esta semana una enfermera se desmayó. Eso ha generado que cada vez acudan menos trabajadores.

Hoy solo cuentan con seis enfermeras que están trabajando puertas adentro (antes eran 20 que laboraban por turnos) y hay una sola persona para cocinar. Todos para atender a 85 personas.

Además, no tienen trajes de bioseguridad y no encuentran paracetamol para poder tratar a los albergados, personas que en su totalidad tienen enfermedades preexistentes. Algunos son hipertensos, diabéticos, tienen secuelas de derrame, trombosis, infartos, alzhéimer, demencia senil...

Ayer, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tenía previsto entregarles 80 kits de alimentos. Están también llegando donaciones de ciudadanos. Por esa parte tienen algo de tranquilidad para estos días, pero les urgen las brigadas médicas.

A través del MIES han hecho el pedido para que Salud acuda al lugar, pero solo dicen que la solicitud ya fue ingresada y no saben cuánto más deban esperar y los enfermos van aumentando.

En las redes comenzaron también a solicitar ayuda del Municipio. No saben dónde más acudir para que vayan ya al lugar a revisar a los internos y a llevarles medicina.

Fernanda Salazar dice que además de la fiebre, que en muchos casos ha llegado a los 40 grados, hay quienes presentan tos, unos con flema y otros sin ella. En el asilo tienen un pequeño tanque de oxígeno que recibieron en donación, que no sería suficiente si varias personas se complican al mismo tiempo.

Aislarlos no resulta tan fácil porque en este asilo para personas indigentes no tienen habitaciones separadas. Están pensando en adecuar un pabellón, pero sería para trasladar allí a quienes aún no presentan síntomas, que son 20.

En las redes, la fundación pide ayuda constante para alimentos e insumos. Aunque tienen comida para estos días no quieren quedar desabastecidos. Y piden que todo el que pueda ayudar lo haga. Necesitan alimentos no perecibles, productos de higiene personal, además de medicinas, suplementos y vitaminas, pañales, guantes, mascarillas y gel antibacterial.

Este problema de salud se suma a la crisis económica que atraviesa la fundación desde el año pasado. (Expreso)