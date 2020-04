1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 07 Abril 2020

Pese a que el Gobierno no logra cuadrar los datos y establecer una cifra oficial de muertos en hospitales y domicilios de Guayaquil, sea por coronavirus u otras causas relacionadas o distintas, algunos organismos estatales van generando información que permite dimensionar la cantidad decesos.

Así, Jorge Wated, jefe de la Fuerza de Tarea para el retiro de cadáveres, le dijo ayer a El Universo que en una semana del accionar de este grupo de trabajo, los equipos han hecho 500 levantamientos de cadáveres y han generado 490 certificados de defunción.

La Fuerza de Tarea empezó a trabajar en esta acción el pasado lunes, luego de que se reorganizara esa labor, en vista de que los familiares empezaban a dejar los cuerpos en las calles y esquinas de la ciudad.

Mientras, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en su cuenta de Twitter unos datos del Registro Civil. La cifra de fallecidos en Guayas, a excepción de Milagro, en el mes de enero del presente año fue de 1943; en febrero, 1679 y en marzo, 3182.

Así, promediando las cifras de enero y febrero (1811) y comparando con marzo, se puede establecer que en este tercer mes del año hubo 1371 muertos más que el promedio de los dos primeros meses del 2020. Esa cantidad comprende los fallecidos por COVID-19, por sospecha de la enfermedad y por otras causas.

La semana pasada y frente a la difusión de imágenes de cadáveres en las calles y los repetidos llamados de familiares para que los retiren de las casas, donde los cuerpos estaban hasta por cinco días, el presidente

Lenín Moreno dispuso que se transparenten las cifras y él estimó que solo en Guayaquil podrían fallecer entre 2500 y 3500 personas.

En otro informe, él mismo manifestó que la Fuerza de Tarea recogía a mediados de la semana pasada un promedio de 150 cuerpos por día.

Ayer, Jorge Wated señaló que en la cifra de 500 cadáveres levantados no constan los que han ayudado las funerarias y llevado a los cementerios.

El funcionario aclaró que en el caso de los fallecidos en los hospitales, hay un plazo de 24 horas para que los familiares los retiren, caso contrario proceden a sepultarlos en un terreno establecido para el efecto en Parques de la Paz. “Todo lo que pase de 24 horas es sepultado por el Estado”, señaló.

Agregó Wated que la Fuerza de Tarea no se encarga del manejo de las morgues de los hospitales, que eso corre a cargo de los administradores. Cadáver que no está identificado, no es retirado hasta que no se lo identifique, para ello incluso debe actuar Criminalística, para tomar huellas y cotejarlas hasta identificar ese cuerpo.

En los últimos días se han difundido quejas de familiares de fallecidos respecto a la entrega de los cuerpos en los hospitales, como por ejemplo en el Teodoro Maldonado Carbo del IESS. Allí, los parientes debían ingresar al depósito de cuerpos y buscar el suyo. Eso se evidenció con fotografías el pasado fin de semana.

El hecho de que solo tienen 24 horas para retirar los cuerpos de los hospitales es otro golpe al viacrucis que pasan los familiares de los fallecidos, pues los trámites para obtener el certificado del mismo hospital, para conseguir un ataúd en las funerarias y para lograr un espacio en los cementerios toma entre tres y cinco días.

La esposa de un hombre de 50 años que falleció en el hospital de Los Ceibos, la madrugada del sábado, se hallaba desesperada ayer. Ya tenía todo listo en la mañana, pero no sabía si el cadáver ya había sido llevado de la morgue de esa casa de salud.

En caso de que el Estado los sepulte, en las próximas horas se habilitará una página web donde los familiares podrían consultar el sitio, dijo Wated.

Otros familiares reclamaban en el hospital Monte Sinaí. No les daban los cuerpos porque los empleados de allí les pedían factura de la funeraria por el ataúd, pero ellos, al no contar con dinero, compraron cajas artesanales. (El Universo)