Detalles Publicado el Lunes, 06 Abril 2020

Científicos e investigaciones publicadas en los últimos días coinciden en que la posibilidad de contagio del covid-19 a través del papel periódico es prácticamente nula. Una de las razones es el proceso de impresión de los diarios.

Actualmente, medios impresos como El Comercio han tomado mayores y más rigurosas medidas sanitarias y asepsia. Las máquinas son desinfectadas y los periódicos empaquetados y llevados a los camiones de entrega con el mayor cuidado. El personal de producción, logística y distribución cuenta con guantes, mascarillas y utiliza productos antibacteriales y antisépticos.

George Lomonossoff, virólogo del Centro de Investigación Microbiótica John Innes, del Reino Unido, señaló en la BBC Radio Scotland, que utilizó la biología molecular para comprender el ensamblaje y las propiedades del covid-19.

Como resultado de la investigación, el experto desacreditó la idea de la transmisión a través del papel periódico.

“Este tipo de material es bastante estéril, debido a cómo se imprime y al proceso por el que ha pasado”, señaló Lomonossoff al resaltar que las posibilidades de contagio son “infinitesimales”.

A la par, el Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y científicos de la Universidad de Princeton han analizado la estabilidad viable del virus en diferentes superficies.

Lo probaron en aerosoles, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón. Los niveles más bajos de posibilidad de transmisión de covid-19 o SARS-CoV-2 fueron a través del cobre, debido a su composición atómica, y en el cartón, presumiblemente a su naturaleza porosa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en su página web un escrito sobre qué tan seguro es recibir un paquete de cualquier área donde se haya reportado covid-19.

Menciona que la posibilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo a contraer el virus de un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a condiciones climáticas también es bajo.

A esto se suma el aporte de expertos ecuatorianos, como Rodrigo Henríquez, especialista en medicina familiar e investigador de Salud Pública y Epidemiología de la UDLA, quien indica que los virus no son seres vivos y que no se pueden multiplicar por sí solos.

Estos “paquetes de información genética” tienen una cubierta de grasa y proteínas que les permiten unirse a las células de algún huésped y producir más copias.

Por otro lado, se ha observado en investigaciones que estos pueden persistir en diferentes superficies durante horas o días, pero si cambian las condiciones —como la radiación ultravioleta, ventilación o sequedad— se inactivan.

Adicionalmente, Jeannete Zurita, médica microbióloga ecuatoriana, comenta que el covid-19 es pesado por su genoma, cae y no se queda suspendido en el aire. “Está comprobado que no se transmite a través del papel, no se infecta en nada que sea inerte, a menos que tenga una secreción de un paciente contagiado, pero desaparece si se seca o si le llegan rayos ultravioleta”.

Zurita añade que una persona se puede contagiar al tener contacto con otra que esté enferma con el virus a través de las gotas de saliva.

Los dos expertos coinciden en que lo más importante es tener una asepsia adecuada. Se puede realizar una limpieza de superficies con alcohol, agua oxigenada, cloro, gel desin­fectante o jabón. Insisten en que no se genere pánico, lavarse constantemente las manos y procurar no tocarse el rostro. (El Comercio)