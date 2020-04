Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Lunes, 06 Abril 2020

Desde ayer 4 de abril hay un nuevo número para la recepción de solicitudes para el levantamiento de cadáveres en Guayaquil, a más del ECU 911. Se trata del número 0994461851 que recibe mensajes de WhatsApp de familiares que tienen un cadáver en casa o de personas cuyo vecino ha fallecido y necesitan el servicio de levantamiento.

Jorge Wated, quien preside la tarea de levantamientos de cadáveres en la ciudad ecuatoriana con más muertes por coronavirus, ahora a cargo de Las Fuerzas Armadas, publicó en su cuenta de Twitter este nuevo call center e indicó, ahí mismo, que es para ayudar a descongestionar las llamadas al ECU.

No obstante, las quejas por la falta de respuesta de esta nueva operadora iniciaron desde ayer y se mantienen hasta hoy, en su segundo día de funcionamiento. Los reclamos son expuestos, sobre todo en redes sociales.

“Ya escribí y no me responden, tengo a mi tío en casa, solo me falta hacer la exhumación y sepultarlo, necesito que me ayuden”, implora Manuel Gómez. “He enviado el mensaje y no tengo respuesta. Cerca de mi casa hay un cadáver que tiene 3 días”, ruega Luis Rivas.

Este medio le preguntó a Wated a qué se debe la falta de respuestas. “El sistema se saturó el primer día, de entrada. Ayer hicimos el levantamiento de 90 cadáveres y para hoy 5 de abril hasta el momento está previsto levantar 98 fallecidos”, detalló.

Según el funcionario el trabajo se realiza desde la madrugada y hasta ahora se le ha dado prioridad a quienes tienen varios días insistiendo, según los registros del Ecu 911, por eso, detalla, que ayer se levantó solicitudes del 1 al 3 de abril.

Ante el clamor de los familiares que siguen pidiendo premura en el levantamiento del cadáver, Wated mencionó a este Diario que hoy intentarán sumar un nuevo call center para atender a la mayoría de personas, además mencionó que no hacen levantamiento en los hospitales de fallecidos que les son entregados sin identificación, un reclamo constante de decenas de personas, que buscan en las casas de salud a sus seres queridos. (Expreso)

????ATENCIÓN| a este número nos pueden escribir quienes requieran del levantamiento de fallecidos en las viviendas. Esto con el fin de descongestionar el 911, que continuará receptando esta información.

Por favor RT pic.twitter.com/Ex6E25mVTb — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 5, 2020