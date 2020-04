El Comercio de Quito

Miércoles, 01 Abril 2020

Constantes gritos se escucharon este martes 31 de marzo del 2020 en la mañana en los exteriores del Hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Cerca de 25 personas repetían sin parar la frase: “Solo queremos los cuerpos”. Eran los familiares de los pacientes que fallecieron la semana pasada en esa casa de salud.

Las quejas de todos eran similares. “Han pasado siete días y no me entregan el cuerpo de mi mamá”, gritaba una mujer. A su lado, un hombre reclamaba el cadáver de su hijo. “Seis días llevan diciéndome que ya me lo entregan y sigo aquí”, decía, mientras un joven lo interrumpía para pedir los restos de su padre. “Cuatro días lleva muerto y aún no me lo entregan”, gritaba. Otro hombre también exigía el cuerpo de su madre. “Solo me dicen que no la encuentran”, repetía.

La única información que tenían los familiares es que los cadáveres estaban en la morgue del hospital y que por la emergencia sanitaria del país, los trámites estaban demorados. La misma respuesta recibían hasta este martes los parientes de personas que fallecieron en sus casas. En estos casos, las demoras se registran desde el pasado 23 de marzo.

En sectores como Cristo del Consuelo, en el Suburbio oeste, vecinos pedían a las autoridades que retirasen el cuerpo de un padre de familia. La esposa del fallecido incluso publicó un video en el que imploraba que el trámite se agilizara, porque en la casa estaban sus hijos. Eso se observaba en la grabación que se difundió.

Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea -creada para agilizar los trámites de fallecimientos- informó este martes 31 de marzo que personal de Policía, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador se encarga de los levantamientos para reducir las demoras. Según el funcionario, hasta ayer (martes) estaban pendientes de retirar 115 cadáveres en el Puerto Principal.

También aclaró que entre los fallecidos no todos son víctimas de covid-19, sino también de otras enfermedades. Pero no dio detalles de los casos. Lo que sí mencionó es que la emergencia sanitaria que vive el país originó las demoras en el retiro de cuerpos, en especial en Guayaquil, ciudad con mayor número de personas contagiadas de coronavirus.

El epicentro de la crisis sanitaria se mantiene en la urbe porteña, que hasta ayer a las 17:00 registró 1 116 casos positivos, del total de 2 302 en todo el país. A esa cifra se sumaban otros 499 casos en el resto de cantones de Guayas. Hasta ayer, 12 de los 15 alcaldes de la provincia había reportado contagios de covid-19.

El drama de las familias de personas fallecidas por diferentes causas se multiplica en el Puerto Principal. Pero no existen cifras consolidadas del número de fallecidos, de cuerpos levantados y enterrados, ya que cada entidad tiene una información distinta.

Darwin Jarrín, comandante de la Marina y coordinador de la Zona Especial de Seguridad de Guayas, explicó que se formaron unidades especializadas para los procesos de levantamientos. En total, 35 militares colaboran con esas tareas. Todos fueron preparados rápidamente y equipados con protecciones especiales para evitar algún tipo de contagio. Actualmente se capacita a otros 36 efectivos con personal de Criminalística y psicólogos para que fortalezcan estos servicios.

Además, como parte de los procedimientos se establecieron dos puntos a los que se deben llevar los cadáveres retirados de domicilios. El primero es el Hospital del Guasmo y el segundo, el Hospital de Monte Sinaí. En esos establecimientos se adecuaron dos morgues provisionales para que personal del Ministerio de Salud realice los informes respectivos y luego se proceda con los entierros correspondientes.

Para este último procedimiento, el Gobierno dispuso dos camposantos en Guayaquil. Los sitios tienen capacidad para acoger a 2 000 personas fallecidas y son parte de Parques de la Paz y el Cementerio Patrimonial de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En estos sitios, el lunes pasado ya se iniciaron los sepelios.

Por ello, las autoridades indicaban que entre ayer y hoy (miércoles 1 de abril del 2020) los levantamientos acumulados serían procesados. De hecho, se estimaba que durante los dos días se retirarían 115 cuerpos. Así lo indicó ayer Wated a la cadena Ecuavisa.

Cifras de la Policía, en cambio señalaban que desde el 23 de marzo hasta el lunes pasado, en la urbe se levantaron 308 cuerpos. A ese número se sumarían otros 111, pendientes.

El Municipio de Guayaquil, a través de su concejal Andrés Guschmer, también está inmerso en esta problemática. El funcionario dijo que ellos han recibido, desde el pasado miércoles, cerca de 600 pedidos de levantamientos de cadáveres y por eso han dispuesto acciones para evitar que el colapso de estos servicios continúe.

De allí que la alcaldesa Cynthia Viteri anunciara ayer que entregaría tres contenedores para refrigerar temporalmente los cuerpos de los fallecidos por covid-19. Una de esas estructuras ya fue trasladada al Hospital de Monte Sinaí.

Operativos de control

La FTC Guayas cumplió ayer una semana en funciones. En ese tiempo ya han detectado aspectos que dificultan las tareas de control. Así lo indicó el comandante Jarrín.

El oficial señaló que todavía existe una carga vehicular importante en las principales avenidas de la provincia. Esto ocurre principalmente porque se han entregado “muchos salvoconductos”. Este aspecto preocupa al uniformado y por eso ya ha pedido a las autoridades del COE que analicen esta medida, para canalizar de mejor forma los permisos.

Otro aspecto que está en análisis es aumentar las horas de restricción, esto porque en ciertos sectores populares las personas siguen aglomerándose en zonas de comercio informal. Además, Jarrín aclaró que la FTC seguirá dirigida por el contralmirante Amílcar Villavicencio. Las FF.AA. dispusieron un contingente de más de 100 soldados del Ejército para reforzar el control. (El Comercio)