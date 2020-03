1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Marzo 2020

La mañana de este miércoles 25 de marzo, la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre), Alexandra Ocles, en su habitual informe sobre los casos de coronavirus (COVID-19) en el país, manifestó que existen varias personas infectadas que han terminado el período de aislamiento obligatorio y en los próximos días, podría determinarse su recuperación. De momento, se les está aplicando las últimas pruebas para conocer si aún tienen carga viral.

La Secretaria de Estado anunció también que, dentro de los reportes diarios que emite su institución, ya no se dará a conocer el número de personas que integran el cerco epidemiológico. Esto en virtud de que en Guayas y Pichincha el virus ya es comunitario. No obstante, resaltó: “eso no significa que no se vaya a hacer el seguimiento en el resto de las provincias”, y agregó que aún es prematuro hablar sobre una desaceleración de casos en el país. Al contrario, los expertos han manifestado que los próximos días podría haber un punto máximo de contagios.

Adicionalmente recalcó a la población que el sistema de salud del país no está saturado y que, a escala nacional, se cuenta con 9.805 camas y 259 unidades de cuidados intensivos para atender la emergencia. Sostuvo que se está considerando implementar otras áreas para atender a pacientes con síntomas leves que deben estar en asilamiento.

En cuanto al manejo de cadáveres recalcó que existe un protocolo establecido que está a cargo del Servicio Nacional de Medicina Legal, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Allí se prohíbe la velación, por las consideraciones sanitarias que se debe tener ante el COVID-19. Asimismo, respecto a algunas fotografías de personal de casas de salud junto a cuerpos de pacientes fallecidos, enfatizó: “Quienes posaron en las fotos que circularon en estos días han sido separados de la institución (…). Este momento es vital que podamos hacer el manejo de fallecidos con el debido respeto”.

Recordó que, por resolución del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE), la suspensión de la jornada laboral se mantiene hasta el 31 de marzo, para el sector público y el privado. También hizo hincapié en el nuevo horario de toque de queda que arranca hoy, a partir de las 14:00. Quienes incumplan tendrán sanciones que van desde los UDS 100, hasta la prisión.

En otro punto, previo al informe de la titular del Sngre, el presidente Lenín Moreno anunció el lanzamiento de una aplicación que permitirá a las personas acceder a una valoración médica en torno al coronavirus y así evitar aglomeraciones innecesarias en casas de salud. Esta iniciativa está a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Salud.