Detalles Publicado el Martes, 24 Marzo 2020

En nueve días el Ministerio de Trabajo recibió 431 denuncias a través de dos canales virtuales durante la emergencia sanitaria en Ecuador: 44 % corresponde a despidos intempestivos, 190 personas lo denunciaron.

Hubo además 116 quejas por la no cancelación de la liquidación; 93 fueron por medidas directas al COVID-19; y 18 por inspección focalizada. Otras 7 denuncias no entendieron el requerimiento o no fue competencia; 5 por acoso laboral y 2 por no pagar la jubilación.

La cartera de Estado indica que en los despidos intempestivos e inspecciones focalizadas “se encuentran casos indirectos a las medidas por el coronavirus: despidos u obligación de tomar vacaciones”.

Andrés Madero, exministro de Trabajo, dijo en declaraciones anteriores a la prensa que las vacaciones son una opción durante la emergencia por la epidemia del COVID-19, pero que debe aplicarse mediante acuerdo entre empleador y trabajadores.

Tal como ocurrió con la odontóloga Celia Vite, de 59 años. Ella había planificado tomar sus vacaciones del 1 al 25 de abril, pero prefirió adelantarlas.

“Yo trabajo en el área de salud y son las que más se exponen. Y yo soy una persona hipertensa y de los factores de riesgo yo ya cubría dos: edad y enfermedad”, señaló Vite.

Ella labora en la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en Guayaquil, y sus vacaciones finalizan el próximo 13 de abril.

En tanto, el Ministerio tramitó 407 pedidos solicitando aclaración para determinar si son denuncias o consultas. (El Universo)