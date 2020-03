En las redes sociales, empezó una campaña para pedir al Gobierno que el dinero que reciben los partidos políticos para su promoción, sean destinado para enfrentar la pandemia del coronavirus (COVID-19). La campaña se denomina #QuienSeSuma.

A la campaña se sumararon el líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, quien destacó que está "absolutamente de acuerdo".

Pero señala que el dinero sirva para atender las necesidades de los que no pueden trabajar y de los afectados por el Covid-19. "No para pagar deuda externa ni excesos burocráticos. Y que se rinda pública cuenta de ello".

Asimismo, se sumó Guillermo Lasso, político y banquero. "En estos momentos de dolor y preocupación para tantas familias ecuatorianas, no es posible no adherirse a esta iniciativa".

Menciona que laprioridad son nuestros hermanos más vulnerables. "En ellos debemos pensar, por ellos debemos actuar".

