Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Domingo, 22 Marzo 2020

La tendencia no cambia. Tal y como sucedió en días anteriores, el número de casos en Guayas sigue creciendo y por decenas. La cifra de contagios llegó, hasta la mañana de ayer, a 397, lo que representa el 74,62 % de los casos positivos reportados a nivel nacional (532).

Las autoridades han sido enfáticas en señalar que estos resultados que se están presentando ahora son de pruebas realizadas hace 8 y 10 días y que la repercusión de las medidas adoptadas en la provincia se reflejarán en los próximos días. Sin embargo, analizan extremar aún más las disposiciones que ya rigen en los cantones guayasenses.´

Hasta ahora, Guayas se encierra en las casas a las 16:00, mientras que el resto del país lo hacía, hasta el viernes, a las 21:00. Desde este sábado, la disposición nacional se amplió a las 19:00. Además, en Santa Elena y Galápagos también empezará a regir el toque de queda desde las 16:00.

“Estamos recomendando, en vista del incremento que es mayoritario con relación al resto de la población, que se constituya a Guayas y los cantones específicos en una zona especial de seguridad porque está rompiendo los límites concebidos en la prospección de la tendencia”, dijo este 20 de marzo el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

La mañana de este sábado, la ahora exministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó que el Gobierno analiza tomar más medidas. “Estamos con el COE activado de manera permanente. Estamos revisando qué medidas más y qué acciones tomar para poder disminuir esta propagación del virus. Estas decisiones se las tomará en la sesión de hoy”, explicó por la mañana.

Guayaquil y Samborondón son los cantones de la provincia que más contagios registran en todo el Ecuador. El primero tuvo hasta el sábado 251 positivos y el segundo, 73. Milagro también registró 6 contagios más en solo un día.

Pese a esto, ayer se produjeron aglomeraciones en varios sectores de estos cantones y muchas personas decidieron hacer de su sábado un día normal. En La Puntilla, por ejemplo, aunque los locales comerciales estaban cerrados, la circulación vehicular fue más frecuente que el resto de la semana. En Guayaquil, en cambio, se llenaron los mercados formales e informales.

“Tenemos una preocupación, este sábado hemos visto en los mercados de las ciudades actividades casi normales. Estamos acostumbrados a salir al mercado en familia. Esto no nos puede pasar. No estamos en vacaciones. No va a servir la cuarentena si vamos el fin de semana a hacer el mercado. Tenemos que tener más disciplina”, enfatizó ayer la ministra María Paula Romo.

La titular de Gobierno también señaló que aún se analiza en el COE la recomendación del ministro Jarrín. “Esto se va a evaluar con el plan listo el día de mañana (domingo). Se está trabajando en un plan operativo que será presentado por las Fuerzas Armadas”. (Expreso)