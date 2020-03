1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 21 Marzo 2020

La secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador, Alexandra Ocles, aclaró este sábado 21 de marzo, que las farmacias a nivel nacional deben acogerse a los horarios impuestos por el toque de queda ordenado por el Gobierno Central.

"Se sabe que hay un tiempo específico para el toque de queda y obviamente (cuando inicia el toque de queda) las farmacias no pueden funcionar. Por eso es importante que durante el día puedan salir, comprar sus medicamentos porque a partir de las 19h00 de este día sábado, que arranca el toque de queda, las farmacias no pueden funcionar y obviamente no van a encontrar farmacias abiertas", dijo tras un comunicado del Arcsa donde indicaba que "las farmacias deben atender al público un mínimo de doce horas ininterrumpidas".