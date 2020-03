1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 21 Marzo 2020

El periodista ecuatoriano Rafael Cuesta Caputi es una de las personas que contrajeron coronavirus covid-19, así lo confirmó para este diario.

Cuesta indica que la prueba se la tomaron el jueves temprano y los resultados de que era positivo se lo dieron a conocer anoche por parte del Ministerio de Salud. "La buena noticia es que ya he pasado la peor parte pero debo cuidarme y voy a estar monitoreado por médicos del MSP", asegura el presentador de #Artículo18, en Canal Uno.

"Hoy sábado apenas tengo un poco de congestión nasal y no percibo olores ni sabores. Mi respiración nunca se vio afectada. He consultado con mi médico y me ha recetado dos medicamentos para prevenir la posibilidad de algún trastorno pulmonar; puesto que se han presentado casos en que se recuperan y luego se complican", explica Cuesta.

Garantiza además que ya entregó la lista de personas que mantuvieron contacto con él. "Obviamente estoy y estaré en completo aislamiento hasta que esto haya pasado. Abrazos y quédense en casa", concluye el periodista.

Según el último corte de ayer a las 17:00, son 426 los casos confirmados de covid-19, de los cuales 3 personas se han recuperado. (El Universo)