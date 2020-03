1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Marzo 2020

A partir de este martes 10 de marzo de 2020, todo pasajero de vuelos internacionales y conexiones que llegue a Ecuador deberá llenar un formulario sanitario, con el fin de evitar que la cifra de contagiados aumente.

El documento lo recibirá de manera física por parte de la aeronave y en él deberá ingresar datos como la nacionalidad, lugares donde estuvo los últimos 21 días y estado de salud, entre otros.

En el país, al momento existen 15 pacientes positivos de covid-19, tres están hospitalizados en centros designados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) (dos ecuatorianos y un turista extranjero); el resto tiene síntomas leves, por lo que todos están en aislamiento domiciliario y bajo vigilancia médica.

La medida se suma a otras implementadas por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador en el aeropuerto, como la desinfección de aeronaves. Al desembarcar en la terminal aérea de Guayaquil, Fátima Candelario, de 31 años, recibió información sobre el covid-19.

Pasó por un escáner para medir su temperatura y se aplicó gel antiséptico en sus manos. Además, desinfectó sus zapatos y maletas. Todos estos pasos los cumplió antes de pasar por Migración. “En el avión no toqué superficies, ni saludé a nadie a mi llegada y en casa lavé mis manos, la ropa y me duché. Luego abracé a todos”.

La joven guayaquileña, que lleva una semana en el país, aseguró que las medidas de prevención implementadas ayudarán a evitar más casos.

En Ecuador no se registran fallecidos por coronavirus y esta semana se prevé que dos de los casos relacionados al índice, de no presentar sintomatología, dejen el aislamiento definitivo. Además, el Instituto Nacional de Salud Pública (Inspi), único en el país que puede realizar y entregar resultados, ha detectado 30 casos negativos.

Entre los descartados constan el de una joven de Cuenca, que viajó con la primera persona diagnosticada en el país; otra de Santa Elena (atendida en Guayaquil) y la hija de la adulta mayor (primer caso).

Para Marcela Guerrero, ama de casa, en comparación con otros países la situación en Ecuador es alentadora. “Ayer hice compras en un supermercado y nos pedían que desinfectáramos nuestras manos al entrar y salir”.

En el mundo, más de 100 países registran casos de covid-19. Las Américas superan los 200 contagiados.

Hoy martes 10 de marzo, Fátima volverá a México. Sin embargo, está preocupada porque desconoce si le pedirán un certificado de salud que avale que está sana. “No quisiera que me impidan ingresar. No sé lo que me espera allá”. (El Telégrafo)