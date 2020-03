La Hora de Quito

En Quito y otras ciudades de Ecuador, las marchas por el Día Internacional de la Mujer sirvieron para que exigir al Gobierno nacional trabajo, salario digno, seguridad social y respeto en todos los espacios.

Con consignas como “tengo derecho a decidir por mi cuerpo”, Ariana Villacís, estudiante universitaria caminó junto a otras miles de mujeres por la avenida 10 de Agosto, en el centro norte de Quito, y se dirigieron a la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico

“Nos matan, nos violan y el Estado no hace nada”, gritaban activistas mientras avanzaban ondeando banderas, pañuelos multicolores. Los pitos y tambores marcaron el ritmo de la manifestación en la que se demandó “igual trabajo, igual remuneración” y un alto a la violencia machista.

La dirigente de la agrupación de Mujeres Por el Cambio, Cecilia Jaramillo, dijo que exigen empleo pleno y salario justo, el reconocimiento con la seguridad social para las amas de casa, salud, educación y condiciones dignas de vida.

“Nos queremos libres, vivas y sin miedo”, escribió Rosana Palacios en una pancarta que levantó todo el camino. Ella reclamó que haya una política que endurezca las penas frente a los maltratos y los asesinatos.

El aborto, la equidad de género en el ámbito laboral y la lucha contra el feminicidio fueron temas que también se destacaron en las pancartas que inundaron la manifestación.

Al llegar a Santo Domingo participaron en una feria en la que se ofreció información sobre temas de salud sexual y reproductiva. También hubo actividades artísticas y musicales.

Temor al coronavirus

Al igual que en Ecuador, las movilizaciones por el Día de la Mujer sirvieron para exigir el fin de la violencia machista, pero también fueron una especie de termómetro, que permitió medir el temor y los efectos del coronavirus a escala global.

En muchos países se cancelaron las manifestaciones, sobre todo en los más afectados por la epidemia, donde se prohibieron las aglomeraciones para evitar los contagios.

El miedo al Covid-19 se sintió en las marchas llevadas a cabo en las principales capitales de Europa y América, aunque siguieron siendo masivas como en años anteriores, después de que se prohibieran en Italia, Corea del Sur y Japón, mientras que las autoridades de China e Irán no suelen permitirlas habitualmente.

Italia, el segundo país del mundo con más muertos por el virus (366) detrás de China, conmemoró el 8 de Marzo sólo en los medios de comunicación, con especiales en la prensa y las televisiones, además de en las redes sociales, pues la expansión del coronavirus ha obligado a cancelar todo tipo de reunión, evento o manifestación.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, dedicó especialmente la jornada a las mujeres que trabajan "en hospitales, en laboratorios, en la zona roja, para luchar contra el coronavirus" pues muestran "la capacidad ejemplar de soportar grandes cargas de trabajo".

En España, convertida en los últimos años en un referente de la lucha por la igualdad, las marchas tuvieron un seguimiento multitudinario en todo el país a pesar del temor al contagio y a las llamadas a la precaución y la responsabilidad de las autoridades sanitarias, aunque fueron menos masivas que el año pasado.

En Bruselas, unas 6.300 personas se manifestaron en el acto central de los programados en Bélgica para reivindicar la igualdad de género.

Alemania y Francia también celebraron esta fecha, este último país envuelto en la polémica desatada por el reciente premio César al mejor director que se llevó la semana pasada el realizador Roman Polanski, sobre quien pesan varias acusaciones de agresiones sexuales cometidas hace décadas.



Temor al coronavirus

EL DATO

Celebración en línea

Además de Italia, el coronavirus obligó a suspender las habituales manifestaciones del 8M en Corea del Sur y Japón, donde, con motivo del Día de la Mujer, la concentración mensual que lleva a cabo en Tokio el movimiento Flower Demo contra los abusos sexuales se celebrará en línea.

En China, y a pesar de la propaganda oficial para dar visibilidad a la labor de las mujeres en la lucha contra la epidemia de coronavirus, no se registró ninguna manifestación que reivindicara una igualdad real, pues Pekín no tolera demostraciones públicas de ideas que no sean las estrictamente promovidas por el régimen comunista.

En la India, el primer ministro, Narendra Modi, cedió por un día sus cuentas de Twitter, con 53,5 millones de seguidores, o Facebook, con 44,7 millones, para que sirvan de altavoz a causas feministas.

En Manila, unas 300 mujeres bloquearon algunas calles y quemaron una efigie del presidente filipino, Rodrigo Duterte, al que acusan de misógino por sus repetidos comentarios sexistas, incluidas bromas sobre violaciones, según el portal Rappler.

