Detalles Publicado el Lunes, 02 Marzo 2020

La probabilidad de muerte por el coronavirus aumenta en función de la edad y la existencia de enfermedades previas. El índice de mortalidad para los que están en el grupo de 50 a 59 años es de 36 muertes por cada 1000 portadores. Pero en los que tienen entre 10 y 39 años es de dos fallecidos por cada 1000. Y no se reportan muertes en los menores de diez años, según estudios sobre la evolución de la infección en China, donde surgió.

Los especialistas coinciden en que es probable que en países donde aún no se reporta el virus de forma oficial, este ya esté circulando en las personas que sobreviven al coronavirus teniendo solo un breve resfrío por el que no van ni al médico. Esto se concluye basados en que el 80 % de los portadores casi no presenta síntomas.

Entonces, los que se reportan ya son los casos más graves que finalmente se confirman, así que el listado de más de 60 países en donde oficialmente ya se ha reportado puede ser mayor.

La investigación muestra que los niños y jóvenes son los más propensos a no mostrar síntomas, pero sí transmiten el virus. Los portadores asintomáticos se identificaron en el estudio a partir de los contactos cercanos que tuvieron con los que desarrollaron síntomas y se confirmó que tenían el coronavirus. “El periodo transmisible podría ser de hasta tres semanas”, señala la investigación. La tasa de mortalidad del coronavirus en la población general es del 2,3 %.



En los grupos de más riesgo están los mayores de 65 años con enfermedades crónicas como cáncer, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), bronquitis crónica, hipertensión y diabetes. En general, personas que tienen un sistema inmunológico debilitado.

La mirada científica apunta a China. De hecho, las tasas de letalidad y los estudios sobre el comportamiento del virus se hace en función de los casos reportados en ese país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que no necesariamente se replicarán esos patrones en el resto de naciones donde ya hay el brote.

Estudios indican que la epidemia se extiende muy rápidamente. Solo tomó 30 días expandirse desde Wuhan al resto de China.

Enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud reporta que en la temporada 2018-2019 se identificaron 365 casos de influenza de los que diez fallecieron, lo que da una tasa de letalidad para Ecuador del 2,7 %.

Mientras que hasta la sexta semana del 2020 ya se reportan 20 082 casos de neumonía. La provincia de Pichincha notificó el mayor número de casos. El grupo poblacional de 1 a 4 años es el más afectado por la neumonía, según el último boletín epidemiológico subido en el sitio web del MSP. (El Universo)