La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 01 Marzo 2020

“Como ya ha ocurrido en 55 países a nivel mundial, las medidas de seguridad no han impedido que el virus ingrese. Hoy (ayer) tenemos que informar el primer caso confirmado de coronvirus (Covid-19) en Ecuador”, esas fueron las declaraciones de Catalina Andramuño, ministra de Salud, durante una rueda de prensa ayer en Guayaquil.

El caso corresponde a una ciudadana ecuatoriana que reside en España y regresó al país hace 17 días. “A su ingreso no presentó ninguna sintomatología y solo en los días siguientes empezó a sentir malestar general y fiebre, por lo que fue atendida en una casa de salud”, dijo la Ministra.

Ante ese cuadro, según Alfredo Bruno, experto técnico en influenza y otros virus, se analizaron dos muestras diferentes de la paciente, a través del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. “El resultado positivo está avalado por la Red Global de vigilancia de la influenza. El país cuenta con los reactivos, la capacidad instalada y los profesionales necesarios para tratar y detectar cualquier caso de coronavirus”. El 31 de enero llegaron los reactivos para la detección del coronavirus.

Julio López, viceministro de Atención Integral en Salud, dijo que la mujer afectada es mayor de 70 años y tiene enfermedades preexistentes, lo que agrava su condición. “Se encuentra en uno de los hospitales habilitados (de los 15) para tratar el coronavirus, en cuidados intensivos y con pronóstico reservado”, añadió el funcionario.

Andramuño explicó que la paciente constituye un caso importado, lo que quiere decir que el contagio ocurrió en un lugar fuera de Ecuador. Es decir, todavía no se detectan eventos de “transmisión comunitaria”, que ocurre cuando el virus se pasa de persona a persona dentro de un sitio, según Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE),

“Estamos en la fase inicial de la llegada del coronavirus a Ecuador. Ahora se debe hacer un seguimiento, investigación profunda y poner en cuarentena a todos los sospechosos de haber estado expuestos al virus”, puntualizó.

Franklin Bajaña, viceministro de Salud, informó que hasta el momento existen 149 contactos identificados y monitoreados, esto incluye a personas que compartieron el mismo viaje, familiares y amigos. Están en sus domicilios cumpliendo la cuarentena recomendada en estas situaciones.

De esos contactos,solo en cuatro casos se ha considerado necesario hacer pruebas de laboratorio. “Podemos informar que uno de ellos (hija de la paciente contagiada) dio negativo”, comentó Bruno.

Hospitales listos para el coronavirus

Pichincha

Carlos Andrade Marín

Baca Ortiz

Enrique Garcés

Pablo Arturo Suárez

Eugenio Espejo

Voz Andes

Azuay

Vicente Corral Moscoso

Imbabura

San Vicente de Paúl

Chimborazo

General Docente de Riobamba

Guayas

Francisco Icaza de Bustamante

Roberto Gilbert

Naval

Luis Bernaza

De Infectología

Azogues

Homero Castanier

Llamado a la calma

Andramuño, Pedro Pablo Duart, Gobernador del Guayas, y otras autoridades hicieron un llamado a la calma. Además, dijeron que el uso de mascarilla no es necesario si no se tiene síntomas de alguna afección respiratoria o si no ha estado en contacto con un paciente infectado.

“Muchas familias, llevadas por el pánico, están comprando cantidades excesivas de mascarillas. No es necesario”, acotó Duart.

Las autoridades también pidieron que no se publique en redes sociales información confidencial de la mujer infectada.

Simancas concordó con el llamado y recalcó que no hay ninguna evidencia científica de que los pacientes asintomáticos puedan ser contagiosos. “El coronavirus se transmite por el contacto con las partículas de saliva de una persona con síntomas. Sería muy difícil que alguien sin síntomas pueda contagiar”.

La principal recomendación, a criterio del especialista, es el lavado de manos constante, sobre todo si ha estado en contacto con superficies con alto tránsito, como pasamanos, asientos o transporte público.

Aunque el virus no circula en el aire, si puede sobrevivir nueve días en ese tipo de superficies. “En las manos, luego del contacto, la sobrevivencia puede ser entre 5 a 10 minutos”.

Baja mortalidad

La doctora Paulina Celi, experta en enfermedades respiratorias, afirmó que estudios internacionales reportan una mortalidad por coronavirus de entre el 2% y el 4% de los infectados. “La mujer detectada en el país cumple con los criterios de mayor vulnerabilidad a la enfermedad, como ser mayor de 65 años y tener otras enfermedades preexistentes”.

Simancas aclaró que también son vulnerables las personas con bajas defensas o llamadas inmuno-deprimidas; además de las que tienen diabetes e hipertensión.

“La mortalidad no es alta. Por ejemplo, de cada 100 personas diagnosticadas 80 tendrán un episodio de gripe común, 15 presentarán una neumonía no grave y solo 5 atravesarán una neumonía grave, que puede llevar a la muerte”.

Según un estudio de la revista médica británica Lancet, el 51% de los casos confirmados alrededor del mundo son hombres y la edad promedio es de alrededor de 55,5 años.

Como se está en la primera fase del coronavirus en el país, los especialistas consideran que se deben implementar protocolos claros para el cierre de eventos de concurrencia masiva y uso del transporte público.

Recomendaciones para la misa

ELa Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado con recomendaciones para los feligreses. Señaló que la Iglesia propone que hasta que la emergencia haya sido controlada, se adopten medidas para las celebraciones litúrgicas y encuentros pastorales. Además, aconseja a los fieles a “que sigan las recomendaciones de salud de los expertos para prevenir la propagación de la enfermedad”.

Las parroquias, iglesias conventuales y centros pastorales pueden establecer medidas como, distribuir el sacramento de la Eucaristía en la mano, cambiar el agua bendita con frecuencia, instalar medidas higiénicas en los confesionarios y evitar dar la mano durante el rezo del Padre Nuestro o el intercambio de la paz. (La Hora)