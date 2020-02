1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 27 Febrero 2020

Luego del desborde del río, las aguas bajaron en el cantón Pedro Carbo y dejaron al ver la afectación sobre los sembríos de maíz, maní y arroz.

Las plantas de maíz, el principal producto agrícola de la localidad guayasense, quedaron acostadas luego de una aplanadora de agua las echara a perder. “Ahí no se recupera, eso es pérdida. Las matas de maní, de arroz, quedaron con lodo, eso las pudre”, lamentó Teodoro Vera, agricultor del recinto Zamora, situado a unos 25 kilómetros de la cabecera cantonal.

Según Flavio Vera, presidente del comité promejoras, quien es sobrino de Teodoro, unas de 250 hectáreas de cultivos se perdieron con la inundación de zonas agrícolas.

La crecida del río, la mañana del lunes 24, en momentos de una intensa lluvia, provocó además el colapso de una alcantarilla y dejó incomunicados a los aproximadamente 800 habitantes del recinto Zamora.

En el poblado Las Anonas, a unos 10 kilómetros de la cabecera cantonal, la crecida tumbó el puente peatonal de enlace al recinto Las Palmas, incluso el desmoronamiento de la ribera dejó un hueco en la carretera, impidiendo el avance vehicular aún cuando baje el nivel.

Con el agua a los muslos, deseando que no vuelva a subir el río, los habitantes de Las Anonas, Las Palmas, La Estancia, Las Carmelas, La Unión, entre otros recintos, atravezaban el ya debilitado río Pedro Carbo.

El prefecto Carlos Luis Morales ha recorrido durante dos días sectores afectados. Según Kléber Chóez, presidente de Las Palmas, el funcionario prometió levantar las bases del paso peatonal mientras se analizaba la factibilidad de la obra de puente carrozable.

Maquinaria de la Prefectura intervino en varios puntos.

En Las Palmas, habitantes rescataron a tres niños que estaban en riesgo de ahogarse. Cuando el agua subía, ellos se aferraron a un árbol de mango. Los salvaron cuando solo se les veía la cabeza. Treinta minutos después, la creciente cubrió el árbol. “Estábamos arrullados con aguacero, por ahí uno salió a su desmonte y oyó a un niño llorar y a otro que pedía auxilio”, contó la habitante María Villón, a quien perdió tres cuadras de maíz, maní y arroz.

El avistante alertó a vecinos y en cuestión de minutos, estos, utilizando cañas y nadando hacia las víctimas, pudieron acercarse a los tres niños, hermanos entre sí, pero no llegar a ellos.

“Mi sobrino nadó, pero ya no podía, no podíamos avanzar, no nos dejaba una alambrada”, relató Cristóbal Palma, un rescatista que al final pudo poner a salvo a los niños.

En Las Palmas se estimaba que se perdieron 30 hectáreas de sembríos.

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, acudió a los recintos afectados en Pedro Carbo para constatar los daños. Allí entregó vituallas y se activaron brigadas médicas para los pobladores. (El Universo)