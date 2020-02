1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 25 Febrero 2020

Janeth Carrión, profesional quiteña de 40 años, tuvo una una hija cuando apenas tenía 20. Recuerda que en esa época, tener una pequeña a su edad era aún más difícil que ahora.

“A los 20 años cuando me embaracé en pleno inicio de mis estudios universitarios me tocó retirarme por año y medio. Si no hubiese sido por la ayuda de mi mamá, que me ayudó a cuidarle, yo no hubiese regresado a estudiar”.

Ella cree que en estos 20 años la sociedad no ha cambiado tanto y sigue mirando mal a los jóvenes que piden condones en la farmacia y a las mujeres que se embarazan jóvenes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC), en los últimos 20 años, el promedio de número de hijos, en Ecuador, pasó de 3,8 a 2,2.

El país se mantiene en el rango promedio de la región. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que el lugar donde más hijos tienen es Bolivia: 2,8 niños por madre, seguido de Perú, con 2,3.

Mientras que los registros más bajos, se presentan en Colombia, donde el promedio es de 1,8 y, en Chile, de 1,7.

Edad de maternidad

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) muestra que la edad promedio en la que las mujeres ecuatorianas son madres por primera vez es de 21 años.

Sin embrago, en Esmeraldas, Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos las mujeres son madres primerizas a los 19 años. Esta realidad contrasta con Loja, Pichincha, Galápagos, Tungurahua y Azuay donde el promedio va entre los 21 y 22 .

La Ensanut detalla también, que la edad promedio en las que las mujeres se casan o forman una unión de hecho es a los 21 años.

Kyra León, sicóloga y miembro del colectivo feminista Marea Verde, dice que si bien, con el paso del tiempo, se ha retrasado la maternidad y el matrimonio de las mujeres, los 19, 20 y 21 siguen siendo una edad muy temprana.

“Esto provoca deserción escolar y por ende la falta de independencia económica que, a muchas mujeres no les deja salir de círculos de violencia (…) o sea es una cadena de hechos que son necesarios evidenciar”.

El sociólogo, Darío Cueva, dice que estas cifras son indicadores del nuevo rol que la mujer tiene. “Antes se casaban a los 15, que ahora por cierto ya es ilegal. Antes criticaban a las mujeres que llegaban a los 25 sin esposo e hijos (…) ahora muchas tienen como prioridad los estudios y hay menos presión social”.

Cueva reitera que este tipo de datos, dan muestra del desarrollo social y cita a los países con menor tasa de natalidad a escala mundial: Islandia (1,7), Japón (1,4) y Moldavia (1,3).

Los compara con la realidad de naciones africanas como El Congo o Malí, donde el promedio de hijos, por mujer, es seis. (La Hora)