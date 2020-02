1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 21 Febrero 2020

El director del Registro Civil, Vicente Taiano, aseguró que en la base de datos no se detectó información adulterada o doble identidad del líder de los Latin Kings, asesinado este martes.

"Si el ciudadano contaba con algún otro documento, sin duda alguna no fue emitido por la Autoridad Nacional de Registro Civil", dijo Taiano



"Puede que haya tenido un documento adulterado, pero no emitido por nosotros", añadió.



Es que tras su fallecimiento, se pudo conocer que el cabecilla de esa banda portaba una identificación penitenciaria en la que constaba como Carlos Arévalo, pero en el Registro Civil tenía la identidad de Jorge Aviles Plúas.



Las autoridades del Registro Civil también informaron sobre la detención de tres personas en Cuenca por el delito de estafa a través de redes sociales para el trámite de pasaportes.



Además, denunciaron un presunto intento de fraude de ciudadanos extranjeros para obtener la nacionalidad ecuatoriana a través de relaciones falsas con ecuatorianos. El hecho fue denunciado en la fiscalía. (Ecuavisa)