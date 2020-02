1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 20 Febrero 2020

Cualquiera que haya visitado nuestras playas ecuatorianas podrá dar fe de que cuentan con un atractivo único y especial. Su geografía, clima y gastronomía hacen de cada una de ellas un lugar completamente paradisíaco en el cual poder disfrutar de un momento de relajación.

Existen muchas playas para visitar en Ecuador, pero siempre hay unas que son más visitadas que otras por los turistas nacionales y extranjeros. En esta nota te diremos cuáles son las 5 playas más recomendadas para asistir durante este feriado de carnaval, por su belleza y por todo lo que cada una de estas tiene para ofrecer.

Islas Galápagos

Sin duda el primer lugar lo ocupa el archipiélago que encantó a Charles Darwin. Las aguas de color turquesa se funden con el azul intenso del cielo y sol readiante que se observa por los meses de febrero y marzo. Es un lugar lleno de una fauna completamente diferente de la que se encuentra en el territorio continental. Especies endémicas que se encuentran al paso de los turistas, sobre todo los lobos marinos e iguanas que parecen dueños de los malecones y muelles.

Sus playas de arena blanca, aguas cálidas y sus impresionantes paisajes naturales donde se pueden realizar todo tipo de actividades acuáticas, sobre todo snorkel, buceo o Kayak. Aquí no hay pierde porque la fauna marina ofrece un espectáculo lleno de diversidad y color. Entre las actividades que se pueden realizar cuando se anda en tierra están el ciclismo, hiking

Aquí podemos destacar los siguientes lugares:

Isla Santa Cruz: Tortuga Bay, playa "Los Alemanes" y Las Grietas

Tortuga Bay, playa "Los Alemanes" y Las Grietas Isla Isabela: Concha de Perla, Malecón de Isabela

Concha de Perla, Malecón de Isabela San Cristóbal: León Dormido

Playa Los Frailes, Provincia de Manabí

Los imponentes peñazcos que bordean el perfil costanero en esta playa hacen que sean realmente un espectáculo para quienes se detienen de admirar el paisaje. Las aguas verdosas y la arena cálida hacen que se cree una armonía especial. Está ubicada en un paraje escondido en el Parque Nacional Machalilla, Posee aguas tranquilas y arenas blancas, rodeadas de impresionantes escenarios naturales donde se entremezclan bosques, acantilados y otras formaciones rocosas.

Hasta esta playa se puede ir por dos senderos o en carro. Pero el caminar por los senderos suele ser una experiencia increíble, sobre todo para los que adoran las largas caminatas. Se los puede recorrer entre 30 minutos y dos horas aproximadamente. El sendero más largo es el más famoso de todos porque atraviesa un bosque tropical seco, con miradores que permiten apreciar una vista panorámica de la ciudad y de otras playas.

Playa Rosada

Se encuentra en la provincia de Santa Elena, entre las comunas de Palmar y Ayangue y forma parte del corredor turístico de la Ruta del Spondylus. Posee una extensión de 600 metros de longitud con curiosas formaciones rocosas, y cuenta con una gran variedad de aves como gaviotas, garzas, pelícanos etc. Debe su nombre al color de los minerales que componen sus arenas. A Playa Rosada también se puede acceder en bus desde Montañita. El viaje dura unos 40 minutos.

Playa Same en Esmeraldas

Same es una de las playas más exclusivas de Ecuador, y un escenario de ensueño rodeado de cerros y vegetación, con arenas finas y aguas tranquilas. Muy cerca de la playa, encontrarás la localidad de de Súa, uno de los lugares más famosos del país para disfrutar de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas que llegan a Ecuador entre junio y septiembre.

La Lobería de Salinas

La Lobería es una playa de arena coralina, famosa por la gran cantidad de lobos marinos que reposan en sus rocas y por la posibilidad que brinda de practicar surf.

Es una playa dentro de la Reserva de Producción de Fauna Marina Costera Puntilla de Santa Elena, en la provincia del mismo nombre. Está a solo cinco minutos en auto del malecón principal de Salinas y se llega a ella ingresando por la garita principal de la FAE. El acceso es libre para nacionales y extranjeros.

El Ministerio del Ambiente desarrolló un plan de nueva infraestructura en el lugar que incluye senderos auto guiados, el mirador La Puntilla, cabañas, baterías sanitarias y una gran ciclo vía construida en armonía con la naturaleza. Así, casi toda la reserva puede ser recorrida mientras se bordea el mar. Una ruta de ensueño, más aún si se llega a las cinco de la tarde, hora límite para ingresar, y se pedalea mientras el sol cae en medio de un espacio paradisíaco de paz y tranquilidad.

En cada una de mis visitas, que ya son muchas, he procurado descubrir La Lobería a través de distintas actividades, lo que me permite recomendar cuatro que no se pueden dejar de lado si se visita esta playa: surfear en La Puntilla junto a los lobos marinos; practicar kayak; hacer ciclismo y treckking en sus senderos; y aventurarse a ver el fondo del mar haciendo snorkeling. (El Universo)