Detalles Publicado el Martes, 18 Febrero 2020

Usuarios del BIESS, por medio de las redes sociales, se quejan por los inconvenientes en acceder a la plataforma de esta entidad para realizar el trámite de préstamos quirografarios.

En Twitter hay usuarios que expresan que las fallas llevan dos semanas por lo que aún no han podido efectuar el trámite on line. "Desde la otra semana estoy intentando hacer un préstamo y no hay como no ha funcionado la página es verdad q uno entra a la página pero al momento de seguir los pasos para realizar el préstamo sale un mensaje q no hay como hacer", publica Sergio Iván Chalan.

Otros usuarios señalan que pueden acceder a la página pero en el momento de ingresar al servicio de crédito directo no pueden ingresar.

Otros afiliados piden una urgente solución sobre el tema como Gaby Romo. "Buenas tardes soluciones porfavor de la plataforma o sera q a este paso nos van a dejar sin poder hacer un paseo de feriado en familia sin poder hacer un pretamo Q", publicó hoy en redes.

En la cuenta oficial del BIESS piden disculpas por los inconvenientes.

Según el BIESS, el personal técnico está realizando las labores para habilitar el acceso a la plataforma.

El 9 de febrero el BIESS respondió en redes sociales a una usuarioa que "la plataforma se encuentra en mantenimiento programado. Agradecemos su compresión. Le recordamos que los préstamos quirografarios se realizan en días hábiles". (El Universo)