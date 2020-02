1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 18 Febrero 2020

La declaratoria del "Día nacional de conservación y reconocimiento del Chimborazo, como el punto más cercano al sol y la montaña más alta del Ecuador", por parte de la Asamblea Nacional, sigue generando polémica. Ell legislador proponente, Israel Cruz, no aceptó las críticas del periodista Marcelo Jijón Paredes, quien durante una entrevista en el canal TVS de Riobamba le cuestionó si no había mejor cosa que hacer en el Parlamento que esta iniciativa.

"Usted si conoce que en la Asamblea hay 899 proyectos que no han sido tramitados; 195 no tienen aprobación del CAL; 312 pasaron del CAL, pero no llegaron a primer debate; 215 tienen informe para primer debate; 177 tienen informe para segundo debate, pero sigue pensando la Asamblea que es importante declarar un Día del Fútbol Femenino, un Día de las mujeres que visten de rojo, ya hay el Día del huevo, supongo que ya mismo habrá el Día del capulí y seguimos pensando que la gestión de la Asamblea está para estas cosas...", cuestionó el periodista a su entrevistado.

El asambleísta Cruz -con aspaviento- defendió su iniciativa y dijo que gracias a ella habrá más difusión del atractivo turístico de la provincia de Chimborazo y con ello más ingresos a la economía de la gente.

Hasta allí no parecía más que una acalorada entrevista de lunes por la mañana. Pero hoy se conoce lo que pasó después. Durante el corte comercial, el asambleísta mostró su descontento con las preguntas de Jijón, quien además es Editor de Investigación del Diario de Riobamba, y salió gritando “mediocres estos”.

En un audio que difundió el propio periodista en redes sociales, donde denunció el hecho, se escucha al asambleísta del movimiento Cambio y también educador más molesto de lo que estuvo ante las cámaras. “Qué quieres, ¿jodes no? ¿jodes no? si quieres algo nos vemos afuera... a eso me invitas ¿para joderme?".

A los reclamos se sumó el asesor de comunicación del asambleísta Cruz, Ricardo Ramos, quien primero exigía “menos juicios de valor, y más periodismo" y después terminó insultando al comunicador mientras él aún estaba sentado en su set esperando reiniciar el informativo.

El asambleísta Cruz no se ha pronunciado ni ha emitido algún comunicado al respecto. Entre tanto, el comunicador denunció la agresión verbal y amenaza contra su integridad a la Unión Nacional de Periodistas y a Fundamedios, entre otros organismos que velan por la libertad de expresión. (El Universo)