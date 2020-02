1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 17 Febrero 2020

Con varios impactos de bala, sujetos en motocicletas terminaron con la vida del dirigente deportivo Milton Dueñas y dejaron gravemente herido a Rodolfo Molina, secretario de la Aso de Fútbol de Los Ríos.

El hecho violento ocurrió cerca de las 22:00 de ayer domingo en la calle México de la parroquia San Camilo, de Quevedo, en Los Ríos.

Dueñas, de 42 años, era el presidente del Club Deportivo Ciudad de Quevedo, y era padre de tres hijos menores de edad.

De acuerdo a versiones de la Policía, el testigo directo del hecho fue su esposa, por lo tanto el crimen está en investigación.

El cadáver de Dueñas permanece en la morgue de Quevedo a espera de la autopsia, su velatorio se realizará en su vivienda, ubicada entre las calles México y Brasil de San Camilo, relató su madre Mercedes Burbano.

"No sé nada, no se porqué le dispararon, solo se que estaba conversando con el otro señor, y me enteré del asesinato, cuando llegue al lugar de los hechos ya mi hijo estaba sin vida", dijo la progenitora. (El Universo)