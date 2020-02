1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 13 Febrero 2020

Este miércoles 12 de febrero del 2020, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de la conductora investigada por la muerte de Mishell Cuñas, de 24 años. La joven falleció atropellada en el parqueadero de un centro comercial de Cumbayá, a las 09:30 del 4 de junio del 2019.

Los familiares de la víctima esperaron ocho meses para la diligencia. A la conductora, por tener 78 años de edad, le dieron arresto domiciliario. Al final de la audiencia, ella salió acompañada de los juzgados de tránsito por uniformados, quienes vigilarán su vivienda durante los 45 días que dura la instrucción fiscal.

El Comercio conversó con Pedro Cuñas, padre de Mishell. Espera que se haga justicia por este caso y que no vuelva a dilatarse como ocurrió desde junio del año pasado. No pretende arreglos económicos con la familia de la conductora, pues la vida de su hija no tiene precio. “La defensa de la señora argumentó que ella tiene múltiples enfermedades, pero al final la Justicia se ratificó en el arresto domiciliario”.

Para Carlos Quinchuela, abogado de la familia Cuñas, hay un delito de muerte culposa (art. 377 del Código Orgánico Integral Penal) con un agravante, el cual se configuró cuando la conductora del vehículo se dio a la fuga después del accidente.

La sanción por muerte culposa va de 1 a 3 años de pena privativa de libertad en el caso de la chica. Ante eso se pide la pena máxima que contempla el Código Penal, manifestó Quinchuela desde que se inició el proceso.

La audiencia comenzó a las 09:00 y finalizó a las 10:45. Quinchuela explicó que la Fiscalía presentó 27 elementos de convicción. A su criterio, el caso de Mishell deja un precedente en materia de tránsito porque se trató de una conductora que huyó luego del atropello. “Se logró traerla ante la justicia y se localizó al vehículo”.

Pedro contó que la habitación de su hija se mantiene intacta tras su muerte. De a poco supera lo sucedido y lo único que espera es que el caso se resuelva y no quede impune. Estarán pendientes de que luego se convoque a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. (El Comercio)