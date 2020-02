1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 10 Febrero 2020

Si el Gobierno nacional no asigna el presupuesto que requiere el Consejo Nacional Electoral (CNE) para renovar sus sistemas tecnológicos, "no podrán llevar adelante las elecciones" presidenciales, de legisladores y parlamentarios andinos, previstas para febrero del 2021.

Es la advertencia que hizo este 10 de febrero, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, al Ministerio de Finanzas, en el marco de la solicitud de recursos económicos para los comicios venideros.

"La mayor parte, por no decir más del 80% de los equipos son obsoletos, y definitivamente debemos cambiarlos. Si no cambiamos, simplemente no podremos llevar adelante las elecciones, porque no tendremos el equipamiento que nos dé la posibilidad de transmitir los resultados (de las elecciones). Es tan grave la situación, que demandamos que los recursos sean provistos", alertó la consejera.

El Consejo aún no ha revelado cuál es el presupuesto que requerirá para organizar las elecciones de Presidente de la República, asambleístas nacionales y provinciales, y de parlamentarios andinos que se harán el 7 de febrero del 2021.

Según Atamaint, la próxima semana es posible que el pleno apruebe el presupuesto y entonces "entrarán en periodo electoral".

"Estamos con un calendario electoral ajustado, necesitamos los recursos para ir a una reingeniería del sistema informático. Esperamos que el Ejecutivo mire con responsabilidad, pues debemos llevar adelante el cambio del sistema informático, porque el único objetivo que tenemos es llevar un proceso transparente", acotó Atamaint.

El consejero José Cabrera insistió en que "si no tenemos los recursos, vamos a tener problemas. Es necesaria la parte económica de Finanzas, porque tenemos muchos procesos, que si no tenemos los recursos económicos, no podemos avanzar, y esto estaría poniendo en peligro el proceso electoral. Nos ajustamos a los tiempos, pero si no tenemos los recursos se está poniendo en riesgo el proceso electoral". (El Universo)