Detalles Publicado el Domingo, 09 Febrero 2020

El único mecanismo para recuperar el dinero obtenido mediante actos de corrupción son las sentencias judiciales, explicó el secretario Anticorrupción de la Presidencia, José de la Gasca, al señalar el caso del exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, en el que ya se cumplió con este paso y se dispusó la recuperación de $34.000.

La Corte Constitucional ratificó esta visión, señalando que la forma más viable para que se devuelvan los montos y bienes es a través de una sentencia ejecutoriada.

De acuerdo con el Secretario Anticorrupción, un proceso similar se lleva a cabo en el caso de la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea, quien también enfrenta procesos y sentencias por hechos de corrupción. Sin embargo, no precisó el monto que se le embargaría. Comentó que eso dependerá del avalúo que se haga sobre los bienes, para luego iniciar un proceso de remate y así recuperar el dinero. “Estamos buscando las iniciativas para repatriar los capitales que están en el extranjero”, dijo De la Gasca al advertir que no hay una cifra sobre los rubros que están por recuperar fuera del país.

Opinión

Felipe Rodríguez, experto penalista, coincidió con el funcionario al explicar que no se puede devolver ni un centavo al Estado si no existe una sentencia ejecutoriada. Habló también sobre cómo hacer efectivos los fallos judiciales para que la recuperación de dinero se cristalice. “Ecuador está repleto de sentencias que dicen que tal o cual persona debe una cantidad de dinero, pero eso no quiere decir que vayan a pagar”.

El abogado no es pesimista sobre el decomiso de los montos que se han llevado los corruptos. A su criterio, el país debería contratar los servicios de empresas que se dedican a rastrear los capitales a escala internacional. (La Hora)