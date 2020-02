1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 04 Febrero 2020

Desde la sede del Colegio de Abogados del Guayas, su presidente, Jimmy Salazar, habló del caso Sobornos, en el que su esposa, Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, es una pieza clave de la investigación. Salazar sostiene que además de ella, no hay nada que lo vincule al caso.



“Ese vínculo que quieren establecer entre Salazar-Correa no existe”, aseguró.



Sin embargo, en 2019, Salazar fue llamado a declarar en la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía por su supuesta relación con la empresa Nexo Global, investigada por recibir pagos de Odebrecht que iban destinados a Alianza PAIS y, además, considerada una de las intermediarias de la constructora brasileña en su trama de corrupción en Ecuador.



“En 10 años ha operado mediante factura con un millón, ¿en dónde está el delito? Y la empresa Odebrecht estaba autorizada en el país. ¿Cuántas empresas no querían hacer negocios con Odebrecht?", señaló.

De acuerdo con la Fiscalía, Odebrecht hizo varias transferencias de dinero a Nexo Global desde 2013, una de ellas por 130 mil dólares. (Ecuavisa)