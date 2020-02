1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 04 Febrero 2020

Fabio Tamayo, director de capacitación de Automóvil Club del Ecuador (Aneta), planteó la necesidad de incrementar a 50 horas la capacitación y formación de conductores no profesionales. Asimismo, sugiere eliminar los cursos intensivos para garantizar una formación plena de las clases teóricas - prácticas, manual y test de conducción, a fin de reducir la accidentabilidad en el país.

Tamayo señaló que en la actualidad son 33 horas. Propone 20 horas dedicadas a la conducción, puesto que reforzaría las destrezas y habilidades, así como la disminución de riesgos, garantizando una conducción segura; y, a 30 horas lo teórico, ya que las personas que anhelan conseguir la licencia de conducción deben conocer a plenitud la normativa de tránsito y en general contar con conocimientos sobre educación y seguridad vial.

A criterio del Director de Aneta, el tiempo para la capacitación y formación del conductor no profesional debe constar en la Ley y no en el Reglamento. Para obtener la licencia no profesional la persona debe tener por lo menos el tercer año de bachillerato y para adquirir la licencia profesional, educación superior.

Dijo que en la normativa se plantea la educación en materia de tránsito, pero no se cumple, por ello, considera que es esencial la propuesta de la Comisión de incluir en la malla curricular la materia de tránsito, desde inicial hasta el tercer año de bachillerato, con lo cual se espera que desde niños tengan valores y normas de comportamiento vial.

Concluida la intervención de Tamayo, los legisladores continuaron con el tratamiento de las reformas a las disposiciones transitorias de la Ley de Tránsito. Proponen incluir un artículo innumerado sobre movilidad activa, a fin de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) o los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean metropolitanos o municipales, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias, expidan la normativa que deberán cumplir las operadoras de transporte de pasajeros.

En el debate de este tema, los parlamentarios señalaron que se debe implementar un sistema de control y determinar las paradas de transporte público para embarcar bicicletas. (Asamblea)