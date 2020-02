1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 03 Febrero 2020

Planes de refuerzo en la seguridad ciudadana, en el control de comercio informal, en conflictos en la vía pública y el abuso en el consumo de alcohol son parte de las propuestas que residentes de Salinas, integrados en un comité cívico, esperan que sean escuchadas para el próximo feriado de carnaval.

Carlos Orbe, integrante del Comité Cívico Salinas, lamentó que en los festejos de fin de año se evidenció una falta de planificación que causó que un grupo de jóvenes inicien una pelea con uniformados que trataban de controlarlos. Un video del hecho se viralizó en redes.

“Hubo problemas en tema de tránsito, no conocimos cuántos carros entraron, hubo informalidad que ubicaron tanques de gas, cocinas y como se cerraron las calles, organismos de control no pudieron ingresar ante alguna emergencia, eso es algo que no se puede repetir”, dijo.

Alfonso Baste, presidente del comité, considera que se necesita una vía de evacuación por si hubiera una emergencia en actos masivos. Citó que han gestionado reuniones para conversar del tema con autoridades del Cabildo y Gobernación.

“Acudimos a una cita que nos confirmaron pero solo estuvo un delegado, no autoridades, necesitamos coordinar acciones previas al feriado de forma directa”, manifestó Baste.

Otros residentes de ese cantón, explicaron que también les inquieta la inseguridad que se vive. Indicaron que existe el temor a los motorizados ya que en este medio de transporte han asaltado en diversos barrios de este balneario.

Baste acotó que no saben cuántos uniformados estarán destinados al control en el feriado próximo. “Buscamos un acercamiento con uniformados para coordinar acciones que eviten la delincuencia”, dijo.

En el malecón de Salinas, otro malestar de los moradores es que la playa está copada de las carpas y parasoles instalados por gremios, estos en muchos casos permanecen vacíos.

“Uno también tiene derecho a bajar con su parasol, pero vemos que el espacio está tomado por los parasoleros”, lamentó otro residente.

El alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, indicó que en su gestión se ha disminuido el número de informales, que se están ofreciendo capacitaciones a emprendedores peninsulares para que mejoren su atención.

Integrantes del Comité indicaron que esperan reunirse urgente con autoridades. (El Universo)