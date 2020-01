1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Enero 2020

A la Comisión de Derechos Colectivos acudió un grupo de indígenas del cantón Saraguro, de la comuna Paquisha Urdaneta, para exponer la problemática que enfrentan por la vulneración de derecho de tierra, pese a tener títulos inscritos, mediante escritura pública desde 1941.

En el seno de la mesa legislativa, Segundo Quishpe, coordinador de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) de la provincia de Loja, señaló que el Ministerio de Agricultura en el 2003 procedió a constituir a comuna que no tiene espacio territorial, invadiendo zonas de comunidades indígenas, como el de Paquisha Urdaneta.

Por su parte, Miguel Seráquive, coordinador del Consejo de Justicia, señaló que desde 1983, interviene de forma dolosa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, inscribiendo tierras y títulos a comunas de manera ilegal. Solicitó a los parlamentarios tomen cartas en este asunto para que no se vulnere los derechos del cantón Saraguro.

Mientras, María Medina, Secretaria del Consejo de Justicia, sostuvo que por años el territorio de la comuna Paquisha ha sido invadido. Cuando quieren defender sus tierras, los demandan. Solicitó el apoyo de los parlamentarios para dar fin a los constantes enfrentamientos que tienen.

La Comisión resolvió solicitar información al Ministerio de Agricultura y de Ambiente sobre derechos de tierra de la comuna Paquisha, del cantón Saraguro, y una vez que reciba la documentación, solicitará la comparecencia de las autoridades de esas carteras de Estado para tratar este tema con los interesados.

Comunicación

Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador en la Comisión de Derechos Colectivos dio sus observaciones a las reformas al artículo 5 de la Ley de Comunicación.

Enfatizó que la comunicación es un derecho humano más no un servicio. Pidió eliminar el artículo 5 de la ley porque no se apega a los avances tecnológicos de la comunicación. Indicó que, de no aceptar la eliminación de este artículo, se conceptúe a los medios de comunicación como aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión de información de que se valen lo seres humanos para realizar el proceso comunicativo.

En cuanto al proyecto que busca regular el exceso de publicidad y propaganda del sector público, recordó que los medios de comunicación subsisten en base a los ingresos por servicios publicitarios y constituyen fuente de trabajo para los trabajadores de comunicación.

Susana Piedra indicó que el monto asignado a la difusión de publicidad y propaganda estatal planteada por el legislador Fernando Callejas, del 0.2% debería ser equitativamente repartido entre medios nacionales, locales y comunitarios. Cree que si se debe regular el exceso de publicidad y propaganda en el sector público.

Los parlamentarios revisarán la propuesta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador junto con otras que ha receptado la mesa legislativa.

En el marco, del debate de las reformas a la Ley de Comunicación, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret solicitó la comparecencia de Ricardo Freire, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel para que explique por qué se dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal, moción que fue aprobada por los legisladores de la Comisión.