1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Enero 2020

Renunció el fiscal que recibió amenazas luego de no pedió prision para el policía que se enfrentó con un delincuente, que murió en la avenida Juan Tanca Marengo, en Guayaquil, el 10 de enero de 2020.

De manera irrevocable presento la renuncia a su cargo de agente fiscal en Guayas, Joselito Argüello.



La dimisión fue hecha el martes 28 de enero de 2020, luego de que,segun él, no ha recibido el apoyo de la Fiscalía en torno al caso del menor que murió tras enfrentarse a tiros con un gendarme en el norte de la ciudad.

Argüello consideró que el uniformado actuó en legítima defensa, luego de que el sospechoso robara a varias personas y se enfrentara con el policía en su huida.



Por este hecho, Argüello y el servidor policial recibieron amenazas. “Este hecho de las amenazas no me amedrenta, no es el motivo fundamental por el cual yo presento la renuncia. La presento por la deslealtad institucional, en virtud de brindar el respaldo a las acciones que como fiscal del Guayas se han dado”, aseveró.

Además, Argüello se refirió al sistema de víctimas y testigos, en el que se lo habría incluido. Para él, este no cumple con su objetivo. “Yo tengo que ir buscando la ayuda de ese programa para que tras de un proceso que va a llevar entre 1 y 2 meses, se me active un botón de pánico.Yo no necesito que se me active ningún botón de pánico ni cosa por el estilo”, sostuvo.



Entre tanto, el Consejo de la Judicatura analiza el tema e investiga los puntos resaltados por Argüello. (Ecuavisa)