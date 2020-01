1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Enero 2020

La gobernadora de Tungurahua, Gabriela Rodríguez, pidió este lunes 27 de enero a la Fiscalía y Policía Nacional, que se analice el video en el que Josué Robalino dice conocer los verdaderos motivos por los que una estudiante, al parecer, se habría suicidado la semana pasada, en el cantón Píllaro.

El pasado fin de semana, a través de redes sociales, se divulgó una grabación de Robalino, quien cuestiona a los medios de comunicación por informar sobre este hecho que ha conmocionado al país.

La madre de la menor de edad mencionó que su hija se habría quitado la vida por no haber aprobado el examen Ser Bachiller. Sin embargo, Robalino, quien aseguró haber sido "allegado a la familia" de la víctima, cuestionó a los medios de comunicación por "utilizar este terrible suceso y generar sus plataformas políticas".

Rodríguez recordó que los temas de suicidios son delicados en esta provincia y por lo tanto pidió respeto a los protocolos.

Agregó que como instituciones articuladas a la prevención de este "mal social" no han actuado, porque respetan los protocolos y buscan proteger al resto de la familia y así evitar que por malos comentarios otro integrante del hogar resulte afectado por depresión.

“Es un tema muy delicado. No podremos aseverar que fue por no aprobar la prueba Ser Bachiller, pero estamos trabajando con educación desde tercer año de Bachillerato para que los estudiantes no se aferre a una carrera y vean que tienen una amplia gama de posibilidades y tengan oportunidades en el área laboral”, comentó la gobernadora. (Expreso)