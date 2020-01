1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 20% (1 Vote)

Lunes, 27 Enero 2020

Otoniel Olvera llegó este domingo de México con su pareja. Al igual que otros pasajeros del vuelo que aterrizó ayer a las 10:40 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, aseguró no haberse encontrado con ninguna brigada médica, ni haber sido examinado al arribar al país como medida para prevenir el ingreso del coronavirus, que en China ha causado la muerte de 56 personas y ha contagiado a 1975 pacientes.

“Ni en México nos chequearon. Salimos normalmente, nadie nos dio ni un folleto, ni nos preguntó si teníamos algún síntoma”, contó Otoniel Olvera, quien pasó cinco días en un balneario mexicano, donde, asegura, había turistas de todas partes del mundo.

Él sostuvo preocupado que unos amigos suyos regresaron el sábado de Cancún en un vuelo directo y que tampoco habrían sido chequeados por personal del Ministerio de Salud Pública.

Al igual que él, Kenny Hernández, quien también llegó del país azteca, aseguró que no vio a ningún médico tomando signos vitales en la sala de Migración. “Ahí dentro los trabajadores están con mascarillas, pero no revisan a los que llegamos. Así el virus se va a propagar. No hay controles”, dijo Hernández al salir por la puerta de arribos internacionales.

Gonzalo G. llegó a la misma hora a Guayaquil en un vuelo desde Madrid que hizo escala en Quito. Manifestó que no fue examinado en ninguno de los tres aeropuertos que visitó.

El migrante se fundió en un abrazo con sus familiares que llegaron de la Sierra central al aeropuerto para recibirlo, luego de años sin verlo.

Él aseguró que nadie le tomó la temperatura, ni le preguntó si presentaba algún síntoma como vio en la televisión.

En el counter de información del aeropuerto, junto a la salida de arribos internacionales, indicaron que adentro (en Migración) debía estar una brigada del Ministerio de Salud, pero los pasajeros insistían en que no han sido chequeados.

“Me revisaron las maletas, me abrieron todo y me revisaron los documentos, pero nadie me dijo -‘déjeme ver si está con fiebre o dolor de garganta-’”, contó otra migrante que llegó con sus dos hijas también desde Madrid.

Afuera la esperaban sus padres, hermanos y sobrinas. Ella por precaución usaba desinfectante de manos.

Pero no solo los pasajeros están inquietos, quienes van a recibir a sus allegados también toman precauciones.

Sentada en las bancas de la sala de espera estaba Mónica, quien usaba una mascarilla.

Fue a recoger a su hermana que llegaba de Panamá y contó que toda la semana ha usado mascarillas en su trabajo, pues labora en atención al cliente.

La semana pasada el Ministerio de Salud Pública informó que vías terrestres, marítimas y aéreas estaban bajo control por la alerta epidemiológica. (El Universo)