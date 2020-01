1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 26 Enero 2020

En el marco de los festejos por el Bicentenario de Guayaquil, el nombre de Isabelita Morlás emerge como una de las figuras de la gesta independentista del 9 de Octubre de 1820, con apenas 14 años de edad.

Aunque no nació en Ecuador, su espíritu lo puso al servicio de quienes buscaban separarse del yugo español.

Nació en Altagracia (Venezuela) en 1802 y era hija de Pedro Morlás y María Tinoco.

‘La fragua de Vulcano’

Su niñez y juventud las vivió en Guayaquil, debido a que su padre fue nombrado Tesorero del Cabildo de la ciudad.

Fue a petición suya que el primero de octubre de 1820, en casa del general José de Villamil, se organizó un baile al que asistieron los más destacados ciudadanos guayaquileños, quienes ya habían manifestado sus intenciones independentistas de España, y sin ella saberlo, gracias a su capricho se pudo celebrar la histórica reunión secreta a la que el prócer José de Antepara llamó

Hoy, dicho monumento aparece en los bajos del Cabildo, en el centro de la Plaza de la Administración.

Volviendo a lo de la reunión, fue ahí donde se ultimaron los detalles que permitieron llevar a feliz realización la gloriosa Revolución del 9 de Octubre de 1820, que culminó con la declaración de Independencia de Guayaquil y abrió las puertas de la libertad a todos los pueblos de la Real Audiencia de Quito.

Esa misma noche conoció al entonces capitán León de Febres Cordero, con quien contraería matrimonio al finalizar las luchas por la independencia, y con quien, en 1833, cuando ya había nacido la República de Ecuador, se trasladó a vivir en Mérida, Venezuela. Allá procrearon 14 hijos. Ella murió el 9 de abril de 1873.

Solo un romance

El historiador Melvin Hoyos cuenta que Isabelita y Febres Cordero vivieron un tórrido romance en tiempos de guerra. Narra que pese a ser una caraqueña en la época, la nacionalidad era lo de menos, porque en lo que era Guayaquil, un asentamiento de unos 15 mil habitantes, había muchos colombianos, peruanos y no existía Venezuela.

“No existía el país sino la Capital de Caracas, no existía Colombia pues era el virreinato de Santa Fe de Bogotá, no era Perú, sino que era el virreinato de Lima, las nacionalidades no existían”, insistió.

Las expresiones del historiador dejan en claro que Morlás registra su nombre en la gesta por su romance con Febres Cordero, uno de los héroes de Guayaquil, y luego su boda, en medio de la guerra por la Independencia.

Por esto, indica, resulta imposible pensar en la existencia de alguna característica similar a la de los próceres Manuelita Sáenz o Manuela Espejo.

Con esto coincide el también historiador Ángel Emilio Hidalgo, quien cuenta que ella solo fue la hija de una autoridad. “Me parece que esto de Isabelita Morlás que bailó con Febres Cordero ese día de octubre está sobredimensionado. Los verdaderos actores de la revolución son José de Antepara o Geo Chambers Vivero, este último que fue uno de sus ideólogos al igual que José Joaquín de Olmedo”, anotó.

Hidalgo dice que la historia recoge a próceres como Manuela Sáenz o Manuela Espejo como figuras de la gesta libertaria con personalidad heroica. También recalca que se conoce poco de Morlás, aunque la historia siempre es contada por los hombres. (La Hora)