Detalles Publicado el Domingo, 19 Enero 2020

Esperanza y frustración son palabras que usa con frecuencia para referirse a la situación de los océanos Cecilia Torres, quien comanda la organización Mingas por el Mar que el año pasado recogió en playas del Ecuador 10 279,33 kg de desechos.

Ella siente que se está consiguiendo un cambio y para evidenciarlo refiere que a las primeras mingas no acudió nadie, hoy cuentan 19 grupos de apoyo, incluido Galápagos. El trámite de una ley sobre el manejo del plástico ya aprobada en primer debate es otro elemento esperanzador, pero también cuenta frustraciones, entre ellas ver cómo quedó Salinas el 1 de enero pasado.

Está a la espera de respuestas a cartas que envió a autoridades de los balnearios y al ministro del Ambiente, Raúl Clemente Ledesma, en procura de que carnaval y la temporada de playa no sean pretexto para contaminar más, pues solo en el océano Pacífico flotan 87000 toneladas de basura, según una investigación publicada el año pasado en The New York Times.

¿Qué cambió en Cecilia Torres desde que se vinculó a Mingas por el mar?

Mucho tiempo libre ya no se tiene. Los fines de semana están destinados a apoyar a los diferentes líderes. Antes nuestra tarea era ir a las playas porque si no íbamos no sucedía nada, ahora por suerte tenemos varios líderes que están muy comprometidos y empoderados y ellos hacen sus propias mingas, tienen sus propios calendarios...

¿De dónde llega la contaminación que se halla en el mar?

Más del 80 % de lo que se encuentra en los océanos proviene de bases terrestres como la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, es decir que viajan a través de ríos y esteros hasta llegar al océano.

¿Cuántas mingas hicieron el 2019?

Fueron 167 mingas en diferentes playas del país.

¿Y cuántos desechos recolectaron?

10 279 Kg (diez toneladas). Lo más impactante es que el 75 % de esos desechos no son reciclables localmente.

¿Qué es lo que más han encontrado?

El 86 % son desechos plásticos. Hay tapas, vasos plásticos, colillas, sorbetes, cubiertos plásticos, envoltorios de comida y fundas plásticas.

¿Los turistas son los responsables de la basura que se encuentra en las playas?

Dentro de una misma playa nosotros podemos evidenciar desechos que han venido con la corriente y los que se producen en el lugar. Cuando vemos botellas que tienen, inclusive, microorganismos pegados quiere decir que es una botella que viajó hasta esa playa y se puede notar también una tarrina que fue desechada en el mismo lugar porque hasta tiene residuos de comida.

Entonces no es cuestión de solamente culpar a los turistas, es decir, sí es verdad, los turistas necesitan mucha educación, pero también es importante que los habitantes de todas las ciudades entiendan que no solamente esta contaminación se origina en la playa.

Este año ya tenemos limpieza en playas de río, playas de manglar y playas de laguna y evidenciamos exactamente lo mismo. Nosotros tenemos identificadas playas específicas en las que sabemos que los desechos vienen por corrientes.

¿Cuáles?

Por ejemplo La Chocolatera, en la FAE, hay una zona que se llama Tres Cruces, cero turistas, pero todo lo que encontramos ahí son desechos traídos por la corriente.

Se dice que solo el 15 % de los desechos que van al mar es lo que se ve en la superficie.

Sí, eso es lo más frustrante. Hay plásticos que flotan y plásticos que se hunden, entonces el año pasado hicimos DoMingas de mares en la que vamos con tanque (de oxígeno) a limpiar, pero este año vamos a tener un calendario más constante de DoMingas.

¿En qué consisten esas DoMingas de mares?

Es un proyecto que tenemos con el operador de turismo Mares, que es de Puerto López. Ellos son miembros del programa Proyec Awere de Padi. Proyec Awere busca activar la limpieza de fondos marinos de todas partes del mundo, entonces lo que hacemos es ir con buzos profesionales. En las últimas que hicimos no nos alejamos mucho, nos quedamos en Puerto López, en el muelle de pescadores y sacamos cantidades y cantidades de plástico que estaba al fondo del mar.

¿Cuántas hicieron el año pasado? ¿Cuántas harán este año?

El año pasado hicimos seis y este año queremos hacer doce, una al mes.

¿Qué sensación hay cuando se trabaja en limpieza del mar y se observa la cantidad de basura que quedó en Salinas, por ejemplo, el 1 de enero?

Por un lado, frustración de ver que los municipios no anticipen las festividades... Lo que sucedió es que el Municipio de Salinas hizo un evento desde las 9 de la noche a unos metros del océano, sin tener un plan pre, durante y posevento; por qué lo digo, porque esperaron a que pasen dos mareas para limpiar. Por otro lado, mucha más gente protestó lo cual quiere decir que ha crecido la conciencia ambiental.

Y ahora que se inicia la temporada playera, ¿cómo prevenir que haya una debida planificación?

Y carnaval que es peor... Nosotros como organización enviamos un oficio al alcalde de Salinas, al de Manta, al director ambiental de la Prefectura de Santa Elena y al ministro del Ambiente, solicitando reuniones para poder exigir que se respeten las leyes a favor de la naturaleza y a favor de la salud pública.

¿Qué respuesta han recibido?

No hemos recibido respuesta.

¿Piden reuniones para tratar lo que ocurrió o prevenir?

Prever lo que viene y que nos muestren los planes de contingencia que tienen. No venimos solo a criticar, sino a aportar. Nosotros inclusive les pasamos un reporte de los impactos antropogénicos de hacer eventos en las playas.

¿Que son cuáles?

Están relacionados a la erosión de la arena, a la pérdida de microhábitats naturales de la misma playa, la salud pública, la calidad del agua, del aire, o sea hay un montón de temas, no solamente los ambientalistas, pensamos en los animales...

¿Ayuda al ambiente el impuesto a las fundas plásticas o que se empiece a prohibir sorbetes en distintas ciudades?

Todo es una ayuda, pero consideramos que la ley nacional es la que realmente necesita el país. Y estamos atrás de eso, tenemos casi un año trabajando con una de las comisiones de la Asamblea Nacional, junto con Círculo Verde el tema de la Ley Nacional de Regulación de Plásticos Desechables.

¿Cuál es el estado de la ley?

Ya pasó el primer debate y esperamos que salga pronto.

La ecología es un tema de jóvenes... Los vemos más involucrados en la lucha por el planeta.

En realidad, yo sí creo que es un tema de jóvenes, pero en el grupo también tenemos adultos que aportan muchísimo... Líderes comunales que son de gran influencia para su comunidad...

Claro, y por otro lado en redes sociales se habla, por ejemplo, de que los abuelos no usaban plástico, pero se usaba papel o botellas de vidrio que están retornando. ¿Eso aporta?

En realidad, lo que aporta es que el ser humano deje de consumir y desechar tanto.

¿Y qué consume Cecilia Torres, cómo vive...?

Yo vivo una vida sin plásticos desechables. Si voy a un lugar a comer y sé que tal vez no me lo voy a terminar llevo mi envase, siempre tengo mi taza, salgo con mi termo lleno de agua, utilizo fundas reutilizables, trato de utilizar menos carro... En la ropa voy a lugares de ropa de segunda mano, trato de no comprar y en el tema del supermercado intento comprar todo al granel, desde los detergentes... Llevo así viviendo unos tres años...

Cecilia Torres explica que el objetivo de Mingas por el mar este año es recuperar material y han identificado una recicladora con la que podrían hacerlo. Ya se llevaron desechos de una minga a laboratorio y se determinó que el 70 %, que se suponía que no era reciclable, se va a poder convertir en materia prima de productos no desechables, dice con emoción, tras comentar que el 80 % de lo que se encuentra en los océanos proviene de bases terrestres, no se origina todo en el lugar, en los turistas. (El Universo)