El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 19 Enero 2020

Toletes PR-24, abrojos, cascos para protección balística o anticorte, aeronaves no tripuladas para reconocimiento visual (drones), esparcidores de agente químico, guantes anticorte y chalecos antibalas son parte del equipamiento que recibirán los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria y Cuerpo de Vigilancia Aduanera, para mejorar sus procedimientos ordinarios.

El pasado 10 de enero se publicó en el Registro Oficial el reglamento para el porte y uso de armas y tecnologías no letales y equipos de protección para las “entidades complementarias de seguridad ciudadana y orden público de la Función Ejecutiva”, lo cual facilita la adquisición de estos implementos para las instituciones mencionadas.

La normativa establece que estos dispositivos serán aplicados en “procedimientos ordinarios y operaciones conjuntas”.

Además, señala que los entes rectores de las entidades complementarias de seguridad serán las instituciones responsables de la “planificación, programación y adquisición de las armas y tecnologías no letales; y, equipos de protección” luego de la presentación de un informe técnico-operativo que justifique la compra.

Las agresiones a los agentes de tránsito y aduanas, las revueltas que se forman en las distintas cárceles del país que terminan con guías penitenciarios heridos, y que se viralizan en videos a través de redes sociales, serían, en parte, la motivación para equipar mejor a los oficiales del orden.

“Hace poco dos personas le cayeron a golpes a uno de nuestros agentes. No tuvo con qué defenderse, solo sus manos”, indica Eduardo Ayala, director ejecutivo de la CTE.

El funcionario afirma que estos son los casos que la ciudadanía puede observar porque se graban, pero que las agresiones son habituales en las vías estatales del país. “Incluso (los patrullajes) son nocturnos y nosotros consideramos que sí es necesario que posean algún tipo de armamento. (...) El reglamento es claro y establece lo que podemos utilizar, como toletes, botas con punta de acero, chalecos especiales”, dice.

Ayala asevera que los agentes de la CTE actualmente no cuentan con varios implementos considerados ‘básicos’, como esposas metálicas: “Prácticamente solo tienen las manos y su voluntad. Hace muchos años tuvimos armamento letal, podemos renovar este permiso, pero eso se debe analizar muy bien con los ministerios de Defensa y de Transporte”.

En cambio, el Sistema Nacional de Aduanas (Senae) se encuentra realizando el informe para justificar ante el Ministerio de Gobierno la adquisición de estos equipos.

817 vigilantes aduaneros realizaron más de 4000 operativos de control en 2019. “La dinámica del comercio informal, especialmente en fronteras, es agresiva. Cargas ilegales se transportan entre varias unidades y grupos de personas... es indispensable dotar al personal de equipos de protección y armas no letales”, señala Senae.

Aunque aclara que actualmente en todos los operativos realizados por la vigilancia aduanera se utiliza algún tipo de arma no letal.

Para John Garaycoa, presidente de la empresa de seguridad Mac Security, es bueno que el Estado equipe a estas instituciones y cree necesario que el personal sea capacitado.

“Nada garantiza que no vaya a existir un mal uso (de estas herramientas) por parte de quien las utiliza o que el elemento de seguridad puede ser robado. También hay que capacitar para saber cuándo usar”, dice.

Sin embargo, Ayala afirma que “no es un equipo agresivo sino de protección. La ciudadanía verá con buenos ojos que los agentes estén protegidos”.

Además, el reglamento establece que la Policía realizará la certificación médica y psicológica por “primera y única vez” de la capacitación a los agentes que reciban los implementos.

No obstante, Garaycoa sostiene que de nada servirá la dotación de estos nuevos implementos si no existe un soporte legal que garantice el respeto al uniformado: “Cuando se agrede al agente, se agrede a la institución y debe ser penalizado”.

El presidente de la empresa de seguridad Cuport, Jorge Villacreses, señala que el irrespeto al personal uniformado, incluido personal policial, se acentuó tras las protestas que se dieron en octubre pasado.

“Vemos casi a diario que se les falta el respeto a las autoridades de tránsito. Ya no pueden solicitar documentos porque son agredidos”, precisa. El especialista indica que las armas no letales ayudarán a “corregir estas conductas inapropiadas”.

Además, según Villacreses, en las cárceles a nivel nacional ya no es suficiente el gas para detener las revueltas a tal punto que los ecuatorianos han visto asombrados el cometimiento de asesinatos hasta en los penales de máxima seguridad.

El reglamento también establece la compra de vehículos con protección balística (blindados) para transporte ‘exclusivo’ de personas privadas de libertad. Sin embargo, Garaycoa dice que no es lo idóneo.

“Es un riesgo para todos cuando el bus traslada a los detenidos a la Función Judicial. Lo más lógico y barato es construir dentro del recinto penitenciario una estructura donde se den las audiencias y que los jueces y fiscales sean los que se trasladen al sitio”, cuestiona.

Los guías penitenciarios reciben constante capacitación. Ahora también portarán mejores armas no letales. Foto: Archivo

En la lista también están drones para reconocimiento visual. Los expertos en seguridad coinciden en que mejorarán el accionar de los agentes.

Villacreses añade que estos aparatos serán de gran ayuda para operativos de tránsito, controlar el contrabando e incluso frenar el narcotráfico. “Hay drones con visión nocturna, infrarrojas. La tecnología es importante en aduanas”, dice.

Mañana, Ayala tiene previsto reunirse en Quito con el ministro de Transporte y el director de la Agencia Nacional de Tránsito, para definir la viabilidad de la adquisición de estas armas y equipamiento para este año.

Según el funcionario, el Ministerio de Transporte decidirá si otorga algún tipo de partida presupuestaria para “ayudar a la CTE” en este tema, pues los recursos económicos para el 2020 ya fueron asignados.

Armas no letales como disparadores de gas pimienta o linternas de descargas eléctricas se venden libremente a la ciudadanía en comercios o a través de internet. El Código Integral Penal no sanciona la adquisición de estos productos si son usados para defensa personal y no para cometer delitos. (El Universo)