Detalles Publicado el Jueves, 16 Enero 2020

Natalia Arteaga tiene 17 años. Ha visto cómo compañeras de su edad, e incluso menores, han salido embarazadas. Nunca más las volvió a ver por su colegio. Dejar de estudiar, analiza la alumna de la unidad educativa Patria Ecuatoriana, es lo peor que le puede pasar a una adolescente.

De hecho, según el proyecto para la prevención del embarazo adolescente de Guayaquil, el 31,31 % de los estudiantes consultados creen que la deserción escolar es la principal consecuencia de un embarazo a esa edad. La gestación es la cuarta razón por la que las chicas dejan sus estudios.

Los resultados de este proyecto, que se denominó ‘Yo participo por mi futuro, por una adolescencia responsable’, fueron presentados este miércoles 15 de enero por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (Ccpidg).

El colegio de Natalia fue uno de los 12 que participaron en él y fueron escogidos porque están asentados en zonas con alta vulnerabilidad de derechos adolescentes, lo que muchas veces desemboca en un embarazo. Estos sectores son: Guasmo, isla Trinitaria, Acacias, El Cisne, Garzota, Prosperina, Francisco Jácome, Bastión Popular, Nueva Prosperina, Sergio Toral y Posorja.

En Guayaquil, el 48,66 % de los egresos hospitalarios en menores de sexo femenino de entre 10 y 17 años se relacionaban con el embarazo, parto o puerperio (periodo de recuperación del cuerpo después del parto). Y en la provincia, el 3,3 % de las embarazadas son menores de entre 12 y 17 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Este proyecto, que es de política pública, ha sido apoyado por Misión Alianza Noruega, Aldeas Infantiles S.O.S. y Plan Internacional. Empezamos a trabajar en 2018 en zonas vulnerables que afectan directamente a adolescentes”, manifestó Luzmila Nicolalde, presidenta del citado consejo cantonal.

En total, 1.846 estudiantes participaron en el estudio, que buscaba establecer parámetros, desde el punto de vista de los adolescentes, para prevenir este problema.



Entre otras temáticas, ellos fueron consultados respecto a cuál creían que era la mejor forma para erradicar el embarazo adolescente, y el 56,6 % considera que lo más idóneo es hablar sobre prevención a través de métodos anticonceptivos, porque muchos a esa edad ya son activos sexualmente.

José Mora tiene 13 años, pero tiene clara la situación a la cual tendría que enfrentarse si un hijo llegara a su vida a esta edad. Pero el menor sugiere que proyectos de este tipo no solo deberían enfocarse en adolescentes, sino que deberían estar dirigidos a padres y maestros. “Ellos son nuestros referentes y también deberían empaparse de lo que nos compete. Me gustó el proyecto porque no nos hace sentir solos”, comentó.

Para este alumno del colegio Sergio Núñez Santamaría, su prioridad es terminar sus estudios. Con él coincide el 31,72 % de los encuestados, que tienen como prioridad su superación personal.

El 45,96 % quiere que su familia esté bien. Esto porque de acuerdo con las estadísticas, un embarazo genera conflictos familiares en el 49,64 % de los casos.

Al evento también acudió Javier Gutiérrez, representante de la Misión Alianza Noruega. Instó a los maestros de las instituciones educativas a continuar con los acercamientos para la prevención del embarazo precoz.

“Reiteramos el apoyo para continuar defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay que continuar con la agenda (del proyecto) para que pueda ser realizada y ejecutada”, dijo.

Nicolalde adelantó que estos resultados, que fueron parte de la primera etapa del proyecto, servirán para formar mesas de trabajo con otras instituciones como los ministerio de Educación y de Salud. (Expreso)