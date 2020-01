1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 14 Enero 2020

Trece estudiantes, de entre 14 y 18 años, del colegio Steiner participarán por primera vez representando a su colegio en Lycéens Sur Les Planches (Bachilleres en las tablas), un festival internacional de teatro que se realiza una vez al año en la ciudad Saint-Malo, Francia.

“Se trata de una oportunidad única que me pone en reto conmigo misma. Me ayudará a perder el miedo escénico y la vergüenza al actuar, algo que me gusta mucho hacer”, dice Waleska Ramírez, de décimo EGB, parte del grupo seleccionado.

Emilene Aguayo, jefa del área de francés de la institución educativa, cuenta que la invitación para participar se dio inesperadamente. “Desde hace doce años el colegio realiza un programa lingüístico en el que los estudiantes participan voluntariamente y que consiste en pasar un mes en esta ciudad francesa junto a familias de allá, asistiendo al colegio y haciendo paseos turísticos”, cuenta.

“El objetivo es acercarlos al idioma. Justamente en una visita a inicios del 2019 se dio el acercamiento con la organizadora del festival, que luego de conocer las actividades artísticas que hacemos en el colegio nos invitó a ser parte del evento”, añade Aguayo.

Para participar el grupo que fue seleccionado con audiciones internas luego de una convocatoria que se hizo a mediados de julio del año pasado debía cumplir con ciertos requisitos, como tener un buen nivel de francés (entre A1 y A2) y tener aptitudes artísticas.

Ya para la presentación, cuenta Aguayo, son los mismos estudiantes los que deberán encargarse de la puesta en escena, la creación de los personajes, el guion y el vestuario. La temática de la obra deberá guardar relación con el tópico establecido por los organizadores, que este año será ‘Porque el espejo es el otro’.

El Steiner presentará una adaptación del cuento Doña cucaracha y Bolita de nieve, escrito por la directora de la institución, Lily Pilataxi, que mostrará un mensaje ambientalista sobre el calentamiento global.

El festival se realizará del 23 al 29 de marzo de 2020, será la edición número 17 y participarán trece tropas (grupos) de teatro extranjeras y cuatro francesas.

“Me siento muy emocionada porque se trata de un evento exclusivo y muy grande. Tengo nervios y ansiedad de ya estar ahí”, dice Victoria Alcívar, otra estudiante seleccionada.

Aguayo explica que la organización del festival se encargará del hospedaje de los estudiantes, la alimentación y los traslados. El costo del pasaje correrá por cuenta de cada delegación. Durante la semana del festival, a más de las presentaciones en el teatro de la ciudad, recibirán clases de danza y teatro con destacados personajes del ámbito artístico. (EL uNIVERSO)