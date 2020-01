1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 11 Enero 2020

Rocío de Moreno, presidenta del Comité Plan Toda Una Vida, cumplió este viernes 10 de enero de 2020 una agenda de actividades en la provincia del Cañar.

Isabel Maldonado, secretaria técnica y la Brigada integrada por Las Manuelas y diversas autoridades ministeriales, visitaron los hogares de personas con discapacidad en el cantón Biblián, para entregarles ayuda integral a ellos y sus familias.

El primer hogar que visitaron fue el de Leonila Coronel, de 63 años de edad quien vive al cuidado de su ex nuera. Ella tiene un 75 % de discapacidad, producto de la artritis que le diagnosticaron hace varios años.

Allí, se iniciaron los trámites para que reciba el Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL), una transferencia monetaria de $240 que se entrega a quienes presentan discapacidad severa, enfermedad catastrófica o menores de 14 años y padecen VIH - Sida.

En Cañar, cerca de 850 personas reciben el BJGL, y sus cuidadores son visitados periódicamente por técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

“Yo les agradezco por visitarme en mi casita, no tengo para comprar una silla de ruedas, antes podía levantarme hacer algo pero ahora la enfermedad ya no me permite. Muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir a mi hogar”, indicó Coronel.

La Brigada también visitó a Jimmy Ortiz y Kelly Zhiñin de 09 y 11 años de edad respectivamente. Recibieron ayudas técnicas como: sillas de ruedas posturales, cojinetes antiescaras y pañales, que contribuirán a mejorar su calidad de vida.

“El Bono Joaquín Gallegos Lara se sigue entregando porque es importantísimo que quienes cuidan a personas con discapacidad profunda tengan un ingreso que les permita dedicarse exclusivamente a ellos”, sostuvo Rocío de Moreno.

En la provincia, existen cerca de 5 mil personas con discapacidad en los cantones Biblián, Azogues, El Tambo, La Troncal, Suscal y Cañar.

Las familias son atendidas de manera integral a través de un trabajo coordinado con varias instituciones del Estado.



El valor agregado de la mujer

Rocío de Moreno también visitó a más de 70 mujeres de las parroquias urbanas y rurales del cantón Biblián. Ellas integran la cooperativa Padre Rafael González y se dedican a elaborar sombreros de paja toquilla, una tradición que heredaron de sus antepasados.

“Quiero agradecer por su visita a nosotras las mujeres, que hemos sacado adelante a nuestras familias gracias a la comercialización de estas artesanías que hemos vendido en todo el país y exportado a varios países”, manifestó Fanny Tapia, artesana. (EcuadorTV)