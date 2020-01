1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Enero 2020

En los próximos días, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño (Erfen) se reunirá para realizar una nueva evaluación de las condiciones oceanográficas, meteorológicas y de eventos hidrometeorológicos que se presentan en Ecuador.

En la última evaluación se indicaba que se preveían condiciones normales en el océano, pero a nivel de precipitación variará en presencia e intensidad dependiendo de la región. En la zona norte de la costa, sur de la sierra y la región amazónica se podrían presentar precipitaciones por encima de sus rangos normales.

El capitán Edwin Pinto, subdirector técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada, explicó que este año habrá una estación lluviosa, sin eventos de El Niño o La Niña.

"No tenemos ningún indicio de que se vaya a presentar el fenómeno del Niño, en absoluto, lo que vamos a tener es una estación lluviosa normal lo cual significa que sí va a llover, pero no hay lluvias excesivas, catastróficas, que causen problemas graves para la comunidad. Va a haber lluvias que van a ser dentro de los parámetros normales que como sabemos es abundante en el Litoral, pero no fenómeno de El Niño", explicó Pinto.

El especialista aclara que es evidente un retraso en el inicio de las lluvias, que en los últimos años que se ha vuelto común, y esto es ocasionado por sistemas de la alta atmósfera que hacen que la atmósfera esté más seca de lo normal y al estar más seca de lo normal no hay agua que precipite.

"Los modelos numéricos globales sí tienen bastante confiabilidad y es muy difícil que esto cambie, las probabilidades serían muy bajas, estamos hablando que las probabilidades de que el año sea normal son mucho más altas que las que se dan para que pudiera ver un evento Niño o Niña", refiere.

En el periodo 2018-2019 (correspondiente al año pasado) hubo la presencia de un fenómeno El Niño débil, de acuerdo con la medición Índice Niño Océanico (ONI por sus siglas en inglés).

De acuerdo con datos del organismo, en este fin de semana se espera que vuelvan las lluvias con cierta intensidad en Guayaquil, Salinas, El Oro; pero en periodos cortos de tiempo por lo que volverán a ausentarse. La época lluviosa se espera que no se extienda más allá de mayo.

"El tema con todo el asunto del cambio climático es que el comportamiento del clima es cada vez más errático y es cada vez más difícil de pronosticar, entonces lo que antes era considerado una anomalía, digamos fuera de los parámetros normales, ahora es prácticamente la normalidad, por ejemplo, que no llueva en diciembre y principios de enero se está convirtiendo en normal, pero en años anteriores era algo totalmente inusual", refirió. (El Universo)