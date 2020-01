1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 09 Enero 2020

Los bachilleres de años anteriores que seleccionaron en los plazos establecidos el día, hora y lugar para rendir la prueba Ser Bachiller, y todos los grupos poblacionales que cuentan con una sede preasignada, deberán ingresar a su cuenta Ser Bachiller a partir del 12 al 23 de enero para imprimir y guardar el comprobante de sede.

Si un aspirante no imprime el comprobante de asignación de sede, no podrá rendir la evaluación, ya que en el documento se encuentran las credenciales (usuario y contraseña) indispensables para este proceso.

El comprobante deberá ser presentado junto con su documento de identificación para acceder a rendir el examen que se receptará el 17 de enero para personas con discapacidad; el 18 y 19 para los bachilleres de años anteriores; y del 20 al 23 para estudiantes de tercer año de bachillerato.

Si un aspirante no escolar por una situación de fuerza mayor no puede presentarse en la sede seleccionada, no podrá cambiarla para rendir la prueba. El justificativo, en caso de aplicar, únicamente le permitirá rendir la evaluación en otra fecha.

La convocatoria para el examen está dirigida a todos los ciudadanos ecuatorianos, independientemente del país en el que se encuentren, personas extranjeras residentes en el Ecuador, personas refugiadas y grupos de atención prioritaria: personas de centros de rehabilitación social, adolescentes infractores, con discapacidad, entre otros.

Un total de 293.029 personas están inscritas para rendir la evaluación que sirve para graduarse en el colegio y acceder a un cupo en una universidad o a institutos técnicos o tecnológicos públicos. De ellos, 124.377 son personas graduadas en años anteriores (no escolarizados).

En 2020 se aplica el nuevo modelo de evaluación, que entre las principales modificaciones tiene la reducción de 155 a 120 preguntas; los campos a rendir, que son Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; la eliminación del campo abstracto, el mismo que estará transversalizado en toda la evaluación; y el tiempo máximo de la prueba, de 150 minutos.

La calificación de la evaluación representa el 30 % de la nota final de grado.

La prueba Ser Bachiller es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el Ministerio de Educación y el Ineval. (Expreso)